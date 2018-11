Teslaquila: Elon Musk hat Ärger mit Mexiko

Wenn es um Tequila geht, dann versteht man in Mexiko keinen Spaß. Es gibt einen nationalen Branchenverband, der eifersüchtig darauf achtet, dass der Agaven-Brand gemäß strenger Regeln hergestellt wird. So darf sich ein Schnaps nur dann Tequila nennen, wenn er in genau definierten Regionen aus einer ebenfalls genau festgelegten Agavensorte destilliert wird.

Wegen "Teslaquila" Mahnung an Musk

Deswegen warnte der Verband nun Tesla-Chef Elon Musk. Der Multi-Unternehmer will unter dem Namen "Teslaquila" einen Agavenschnaps auf den Markt bringen. Dieser Name sei aber so eng an Tequila angelehnt, dass die Spirituose genehmigungspflichtig sei, so die Mexikaner. Musk müsse bei der Herstellung mit einer zertifizierten mexikanischen Brennerei zusammenarbeiten. Sonst drohen teure Klagen.

Boomendes Geschäft mit Tequila

Was auf den ersten Blick wie eine kuriose Kleinigkeit aussieht, das ist in Wirklichkeit ein ernsthafter Wirtschaftsstreit. Denn Tequila ist ein boomendes Geschäft, in dem es um gewaltige Summen geht. So erlöste im vergangenen Jahr eine Investorengruppe um den Schauspieler George Clooney knapp eine Milliarde Dollar, als sie ihre Tequilamarke Casamigos an einen britischen Getränkemulti verkaufte.