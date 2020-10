Tesla unter Beschuss von Datenschützern

Weil sich die Deutschland-Zentrale von Tesla in München befindet, ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht für das Unternehmen zuständig. Hier liegen bereits einige Beschwerden von Bayerischen Bürgern vor, die sich von den Tesla-Fahrzeugen überwacht fühlen.

Das Model 3 verfügt über einen sogenannten Wächter-Modus, der mit mehreren Kameras alle Vorgänge bis zu 250 Meter vor und hinter dem Fahrzeug aufzeichnen kann. Michael Will, der Präsident des Landesamts für Datenschutzaufsicht sieht gerade in diesem Punkt ein Problem. Will zufolge solle sich Tesla aus diesem Anlass mit den europäischen Maßstäben von Zweckbestimmung und Transparenz auseinandersetzen.

Tesla reagiert bislang nicht auf Vorwürfe

Im Gegensatz zum Gutachten des Netzwerks Datenschutzexpertise würde Will aber nicht so weit gehen, und ein Zulassungsverbot für Teslafahrzeuge wegen Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung fordern.

Weil die Europazentrale von Tesla in Amsterdam liegt, sind für das weitere Vorgehen ohnehin die niederländischen Datenschutzbehörden zuständig. Auf eine BR-Anfrage bezüglich der Datenschutzproblematik reagierte Tesla Deutschland bis Redaktionsschluss nicht.