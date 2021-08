Tesla nimmt deutschen Strommarkt ins Visier.

Die deutschen Energieversorger müssen sich auf einen neuen Konkurrenten einstellen: Tesla bietet jetzt in Bayern und Baden-Württemberg einen ersten Ökostromtarif an. Dabei wird es wohl nicht bleiben. In Branchenkreisen geht man davon aus, dass der US-Konzern schon bald ein bundesweites Strom-Angebot machen wird.

Knackpunkt Stromspeicher

Alternative Stromquellen wie Sonne und Wind haben einen Nachteil: Sie liefern ihre Energie nicht rund um die Uhr und häufig dann, wenn man sie nicht braucht. Stromspeicher wie E-Autobatterien oder große Wand-Akkus in Privathäusern könnten deshalb eine entscheidende Überbrückungshilfe sein.

E-Autos und Powerwall als Zwischenspeicher für Strom

Daran denken bereits viele Stromversorger und neuerdings auch Tesla. In Bayern und Baden-Württemberg können ausgewählte Hauseigentümer mit Solardach und Stromspeicher von Tesla einen dazu passenden Öko-Stromtarif buchen. Nächstes Jahr soll das bundesweit möglich sein. Hinzukommt, dass Tesla auch in Deutschland mit Supercharger über ein eigenes Netzwerk zum schnellen Laden von E-Autos verfügt.

Tesla bietet E-Autos, Ladesäulen, Stromspeicher und Solaranlagen

Dieses Ladenetz will Tesla-Chef Elon Musk noch in diesem Jahr für Elektrofahrzeuge anderer Marken freischalten. Auch der VW-Konzern bietet seinen E-Autokunden inzwischen einen Stromtarif an, verfügt aber über keine entsprechende Infrastruktur. In Großbritannien hat Tesla bereits zwei Millionen Stromkunden, die ihre Stromspeicher auch anderen zur Verfügung stellen können.

Strom nachts billig laden und tagsüber teurer abgeben

Was Tesla seiner Konkurrenz in Sachen Stromspeicherung voraus hat, ist die Software "Autobidder", was so viel bedeutet, wie automatisch oder selbständig ein Angebot zu machen. Einmal installiert, nutzt das Programm günstige Ladezeiten wie etwa von Windstrom bei Nacht, um alle Akkus zu füllen. Sowohl der Hausspeicher Powerwall von Tesla als auch die E-Autobatterie kommen dafür in Frage und können wechselseitig genutzt werden.

Wenn der Strom dagegen teurer ist als in Spitzenzeiten, könnten intelligente Netze mit sogenannten Smart Grids auf den gespeicherten Strom in den Privathäusern und bei in der Garage geparkten Autos zurückgreifen, wo er vielleicht gerade nicht gebraucht wird.

Was unterscheidet Teslas Stromnetzpläne von der Konkurrenz?

Solche Pläne gibt es durchaus auch bei Stadtwerken, anderen regionalen Stromversorgern und den großen Energiekonzernen. Sie beraten deshalb ihre Kunden gern bei der Errichtung einer Solaranlage und bieten flexible Stromtarife, die es erlauben, den hausgemachten Ökostrom in das allgemeine Netz einzuspeisen.

Der mögliche Vorteil, den Kunden von Tesla haben könnten, wäre die höhere Interoperabilität. Wenn nicht nur die Solaranlage oder der Stromspeicher, sondern auch das Auto und dessen Ladesäulen aus einer Hand kommen und mit einer Software wie Autobidder konsequent genutzt werden können, dann würde das Tesla einen einmaligen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Von einer solchen Vernetzung scheint auch Elon Musk zu träumen.