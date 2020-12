Tesla mischt Brandenburg auf - Was bringt die "Gigafactory"?

Typisch für Elon Musk sollte das vierte Tesla-Werk in Grünheide, von ihm "Gigafactory 4" genannt, noch schneller gebaut werden als das Werk im chinesischen Shanghai, das innerhalb von elf Monaten hochgezogen wurde. Bei seinem Besuch im Herbst auf der Baustelle südöstlich von Berlin wirkte der 49-jährige Unternehmer sehr optimistisch: "Je schneller wir den Wandel zu erneuerbaren Energien hinkriegen, desto besser ist es für die Welt."

Laut Tesla sollen in der ersten Baustufe im Brandenburger Werk jährlich 500.000 E-Autos produziert werden. Viele der vor allem jungen Leute, die gekommen waren, um Elon Musk zu sehen, feierten ihn wie einen Pop-Star. Zum Beispiel die Studentin Sophie Gröbner: "An Tesla finde ich natürlich besonders toll: Elektroautos und Hoffnung für die Zukunft."

Bürgermeister: Tesla-Gigafactory Glücksfall für Grünheide

Auch Arne Christiani, der parteilose Bürgermeister von Grünheide, ist begeistert. Für ihn ist die Ansiedlung von Tesla der Coup schlechthin. Ein Glückfall für seine Region, für Brandenburg – denn es sollen 12.000 Jobs geschaffen werden. Die Gigafactory sei aber auch gut für das gesamte ostdeutsche Selbstbewusstsein. Denn auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern kein einziges Dax-Unternehmen.

Arne Christiani sagt: "Wir haben eine Entwicklungsmöglichkeit, die es so in dieser Größenordnung in Ostdeutschland noch nicht gab." Auch die rot-schwarz-grüne Landesregierung in Potsdam unterstützt das Tesla-Projekt vorbehaltslos. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD hofft, dass sein Bundesland mit der E-Auto-Produktion industriell zu Bayern und Baden-Württemberg aufschließen kann. Auch die Grünen sehen in Tesla eine große Chance. Deshalb unterstützt die Partei auch nicht den Protest gegen den Bau der Tesla-Expansion in Grünheide. Manche Grüne an der Basis sind deshalb verärgert.

Die AfD mischt bei den Protesten gegen Tesla mit

Der Protest hatte sich von Beginn an formiert. Die Gründe: Abholzung von Kiefernwäldern, Ansiedlung mitten in einem Wasserschutzgebiet, befürchtetes höheres Verkehrsaufkommen, von Tesla angemeldeter jährlicher Wasserverbrauch von 1,4 Millionen Kubikmetern. Die Protestierenden kommen aus unterschiedlichsten Milieus: Neben Anwohnern treten Anti-Kapitalisten, regionale Öko-Aktivisten und Mitglieder der Kohleausstiegsbewegung "Ende Gelände" auf.

Aber auch die Brandenburger AfD mischt bei den Protesten mit und macht gegen die Landesregierung mobil. So ließ sich bei Kundgebungen etwa der AfD-Fraktionschef und Vorsitzende des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat", Christoph Berndt, sehen. Er wird vom Brandenburger Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet und gilt als anerkannt rechtsextrem.

Tesla plant weltgrößte Batteriefabrik in Brandenburg

Umweltschützer und Anwohner stören sich auch daran, dass Tesla ein Werk mit nur vorläufigen Genehmigungen bauen darf. Bis jetzt fehle eine endgültige Umweltverträglichkeitsprüfung, moniert der ehemalige Ingenieur und Anwohner Steffen Schorcht von der ortsansässigen Bürgerinitiative.

Er kritisiert auch, dass der US-Autobauer nun auch eine riesige Batteriefabrik – die weltweit größte, wie Tesla ankündigt - nach Grünheide bringen wolle. Steffen Schorcht wörtlich: "Das heißt, wir haben noch mehr Eingriffe in die Natur. Eine Batteriefabrik, machen wir uns nichts vor, ist eine Chemiefabrik."

Oberlandesgericht verhängt vorläufigen Rodungsstopp

Anfang der Woche begann nun ein erneutes juristisches Tauziehen. Ein per Eilantrag erwirkter Rodungsstopp der Kiefernwälder von Grünheide wurde gekippt. Aber schon am Donnerstag verhängte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einen weiteren vorläufigen Rodungsstopp.