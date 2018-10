Tesla macht nach zwei Jahren wieder Gewinn

Gut ein halbes Jahr ist es her, das Tesla-Chef Elon Musk seinen Anlegern ein Versprechen gegeben hatte: Noch in diesem Jahr werde sein Unternehmen wieder schwarze Zahlen schreiben. Zum dritten Quartal nun hat Musk geliefert: Tesla kommt in diesem Zeitraum auf einen Gewinn von 312 Millionen Dollar – zum ersten Mal wieder nach zwei Jahren mit Verlusten.

Es sei ein „wahrhaftig historisches Quartal“ für Tesla gewesen, schrieb Musk im Brief an die Aktionäre, der am Mittwoch nach US-Börsenschluss vorgelegt wurde. Der Erfolg liegt vor allem am Model 3, von dem Tesla rund 56.000 Stück auslieferte. Die Erwartungen der Wall-Street-Analysten wurden damit klar übertroffen, nachbörslich legte der Aktienkurs zeitweise um rund 13 Prozent zu.

Tesla-Chef Musk immer wieder in der Kritik

Musk kann solchen Rückenwind gut gebrauchen, schließlich stand er zuletzt wiederholt in der Kritik: Im August verkündete er überraschend per Twitter, Tesla von der Börsen nehmen zu wollen – nur um den Plan kurz darauf wieder abzublasen. Die Folge: Klagen von Investoren und Strafen der US-Börsenaufsicht wegen Marktmanipulation.

Hohe Verluste bei Tesla in der Vergangenheit

Zwar sind die guten Quartalszahlen nach zwei Jahren ein Erfolg, trotzdem stehen weiter einige Herausforderungen vor Tesla – etwa bei der Produktqualität: Der Autobauer hat die Produktion zuletzt innerhalb kurzer Zeit deutlich ausgeweitet. Manche Experten befürchten, dass dieser Schritt zu schnell ging und deshalb die Qualität leiden könnte, so dass am Ende Mängel auftreten.

Außerdem muss der aktuelle Gewinn von 312 Millionen Dollar auch im Verhältnis zu vergangenen Verlusten gesehen werden: Im dritten Quartal 2017 stand ein Minus von rund 620 Millionen Dollar in der Bilanz. Und erst vor wenigen Monaten fiel bei Tesla ein Rekordverlust von fast 720 Millionen Dollar an.