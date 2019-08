Tesla liefert nicht an Nextmove

Schlechte Verarbeitung, unzureichenden Service und fehlende Ersatzteile, das wirft der Autovermieter Nextmove dem Hersteller Tesla vor. Vor allem beim neuen Model 3 würde jeder vierte Wagen mit Mängeln ausgeliefert. Eigentlich wollte Nextmove 100 Elektrofahrzeuge von der US-Firma.

Doch nach Lieferung der ersten 15 Autos gerieten sich die beiden Unternehmen wegen Qualitätsmängeln in die Haare. Nach Angaben von Tesla hat Nextmove die rund fünf Millionen Euro schwere Lieferung der restlichen 85 Modelle storniert. Nextmove erklärte, man habe die Auslieferung weiterer Autos wegen schwerer Qualitäts- und Sicherheitsmängel gestoppt. Doch statt diese zu beheben, habe Tesla ein 24-Stunden-Ultimatum gestellt und anschließend die Bestellung der noch nicht gelieferten Autos storniert.

Tesla weist Kritik zurück

Wer ein neues Elektroauto haben will, muss lang darauf warten und nimmt kleinere Mängel vielleicht in Kauf. Einen Tesla kann man sogar sieben Tage lang bei Nichtgefallen zurückgeben, was selten geschieht. Die Firma Nextmove forderte stattdessen zahlreiche Nachbesserungen an einigen Fahrzeugen, und wurde von Tesla ausgekontert. Auf solche kritischen Kunden legt man offenbar keinen Wert.

"Wir glauben, dass die Entscheidung des Kunden (...) nicht zur Gänze an Qualitätsthemen lag, sondern größtenteils beeinflusst von Frust über einen - damit nicht in Zusammenhang stehenden - Streit Anfang des Jahres war." Tesla-Sprecher

Nach Angaben von Tesla war der Hersteller noch dabei, die Schäden zu beheben, als die restliche Bestellung storniert wurde. Tesla habe Nextmove in der Zwischenzeit Leihautos zur Verfügung gestellt.

Nextmove hat Erfahrung mit Elektroautos

Der Autovermieter aus Leipzig versteht sich als Pionier für Elektromobilität in Deutschland. Mehr als 300 Elektroautos von allen gängigen Fabrikaten kann man dort bundesweit auch für einen längeren Zeitraum mieten und ausprobieren. Der neue Tesla Model 3 kann allerdings von Nextmove nach eigenen Angaben nicht mehr bestellt werden, auch wenn man der Internetseite nach wie vor von dem Auto überzeugt scheint.