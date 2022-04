Tesla-Chef Musk will Twitter für 41,4 Milliarden Dollar kaufen

Der große Twitterfan Musk - auf mehr als 17.000 Tweets bringt es der Tesla-Chef und Weltraumunternehmer inzwischen - ist bereits jetzt der größte Anteilseigner des Kurznachrichtendienstes. Er hält rund neun Prozent der Aktien. Bei der US-Börsenaufsicht ist jetzt ein Angebot eingegangen, alle Twitter-Aktien zu kaufen.

Insgesamt will der reichste Mann der Welt 41,4 Milliarden Dollar (rund 38 Milliarden Euro) investieren. Er macht den Aktionären das Angebot, 54,2 Dollar je Aktie zu bezahlen. Am gestrigen Mittwoch waren Twitter-Aktien bei Handelsschluss in den USA für knapp 46 Dollar gehandelt worden.

Wert der Twitter-Aktien schießt in die Höhe

Der Wert der, in Deutschland gehandelten, Twitter-Aktien schnellte nach der Nachricht über das Kaufangebot nach oben, um 13 Prozent bereits kurz nach Bekanntwerden.