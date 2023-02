Tennet prüft Verkauf von Stromnetz an die Bundesregierung

Der niederländische Betreiber Tennet will mit der Bundesregierung über den Verkauf seines deutschen Stromnetzes an den Staat verhandeln. Tennet beabsichtige, "Gespräche mit der deutschen Regierung aufzunehmen, um die Möglichkeit eines vollständigen Verkaufs der deutschen Aktivitäten (...) zu akzeptablen Bedingungen auszuloten", erklärte das Unternehmen am Freitag. Die Bundesregierung begrüße den Vorstoß Tennets, wie eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte.

Tennet: Deutscher Sitz in Bayreuth - Eigentümer die Niederlande

Eigentümer der Tennet-Muttergesellschaft ist der niederländische Staat. In Deutschland ist das Unternehmen einer der vier Übertragungsnetzbetreiber und hat seinen Sitz in Bayreuth. Neben Tennet gibt es noch Amprion, 50Hertz und Transnet BW. Das Gebiet von Tennet ist das flächenmäßig größte der vier Betreiber und reicht in einem Nord-Süd-Korridor von der Nordsee bis zur österreichischen Grenze.

Eigenen Angaben zufolge betreibt Tennet in Deutschland und den Niederlanden zusammen ein Netz an Hoch- und Höchstspannungsleitungen von rund 24.500 Kilometern Länge.

Stromtrassen vom Norden in den Süden sollen ausgebaut werden

Deutschland will den Ausbau von Stromtrassen insbesondere von Norden nach Süden stark beschleunigen, um mit Windkraftanlagen in der Nordsee produzierten Strom zu transportieren. Dazu muss das Netz vor allen in dem Gebiet ausgebaut werden, das von Tennet betrieben wird. Ein Großteil der Finanzierung müsse daher mit der niederländischen Regierung ausgehandelt werden, was der Bundesregierung schon länger ein Dorn im Auge ist. Einer Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums zufolge führe die Bundesregierung daher bereits seit Oktober vergangenen Jahres Gespräche mit der niederländischen Regierung über einen möglichen Verkauf des Netzes.

Tennet: Ausbau des Stromnetzes wird teuer

Sowohl die niederländische als auch die deutsche Regierung haben umfangreiche und teure Ausbaupläne für die jeweiligen Stromnetze. Für den Ausbau seines deutschen Netzes rechnet Tennet mit einem Eigenkapitalbedarf von rund 15 Milliarden Euro. Das würde die Finanzkraft des Unternehmens jedoch übersteigen, wie aus der Tennet-Mitteilung hervorgeht. Bereits 2020 hatte die niederländische Regierung daher öffentlich gemacht, dass sie zur Deckung des Geldbedarfs eine Beteiligung des Bunds bevorzugen würde. Denn Tennet zufolge habe die niederländische Regierung kein Interesse daran, die Investitionen in Deutschland mitzufinanzieren. Beschlossen sei ein Verkauf an den Bund dem Unternehmen zufolge aber noch nicht.

Der FDP-Energieexperte Michael Kruse sagte der Deutschen Presse-Agentur (dpa), eine mögliche Übernahme der deutschen Tennet-Tochter dürfe nur ein Zwischenschritt sein. "Die Bundesregierung müsste in diesem Fall an einer Vergabe an Private arbeiten. Sollten sich in Deutschland keine privaten Investoren mehr für Energienetze finden, dann wäre das ein Alarmsignal, dass etwas mit der Ausgestaltung der Energiewende schief läuft." Staatsmonopole seien nicht in der Lage, die hier nötigen Innovationen zu erbringen.

Mit Informationen on dpa und AFP.