Revolution am Himmel - Neue Einsatzgebiete für Drohnen

Erlaubt war der Flug mit der Drohne bisher nur in Sichtweite des steuernden Piloten. Das soll sich nun ändern: "Droniq" heißt das neue Unternehmen, zu dem die Telekom sich mit der Deutschen Flugversicherung (DFS) zusammengeschlossen hat.

Drohnen sollen Langstrecken fliegen können

Mit einer gemeinsam entwickelten Technologie wollen sie Drohnen in Zukunft Langstrecken fliegen lassen.

"Droniq bietet einen Einstieg in den kommerziellen Betrieb von unbemannten Fluggeräten." Klaus-Dieter Scheurle, Chef der Deutschen Flugsicherung (DFS)

Ausgestattet werden die Drohnenkörper mit Mobilfunk-SIM-Karten und einem GPS-System. Damit sollen sie von den Fluglotsen geortet und aus der Ferne gelenkt werden können. Außerdem sollen die Drohnen in Echtzeit Daten mit der Basis-Station ausgetauschen.

Drohnen-Einsatz für Feuerwehr und Polizei denkbar

Die Drohnen-Langstreckenflüge könnten bei Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften – zum Beispiel bei der Vermisstensuche – eingesetzt werden. Aber auch bei der Kontrolle von Stromtrassen oder Gleisen, in der Landwirtschaft oder bei der Überwachung von Bauprojekten. Konkrete Aufträge lägen bereits vor. Damit seien nach Einschätzung der Beteiligten Milliarden-Umsätze in Aussicht. „Droniq“ startet mit zehn Mitarbeitern, soll aber zügig wachsen. In drei bis fünf Jahren sei mit einem Umsatz von über 20 Millionen Euro zu rechnen.

"Mit unserer Technik wird es endlich möglich, das volle Potenzial professionell genutzter Drohnen ausschöpfen zu können." Tim Höttges, Chef der Deutschen Telekom.

Zunächst möchte sich "Droniq" auf den deutschen Markt konzentrieren. Auf lange Sicht ist auch eine Expansion ins Ausland geplant.