Telekom baut mehr Mobilfunkmasten in Bayern

Das Problem ist, in manchen Regionen lohnt es sich einfach nicht Mobilfunkmasten aufzustellen. Der Freistaat hatte deshalb versprochen, 80 Millionen Euro zuzuschießen, damit die Mobilfunknetzbetreiber auch hier endlich anpacken.

Zwei Monate nach dieser Zusage im Mobilfunkpakt gibt die Deutsche Telekom nun einen ersten Zwischenstand bekannt. Demnach haben bei 100 der sogenannten weißen Flecken die Arbeiten zumindest begonnen.

Zähe Verhandlungen mit Kommunen

Den Anfang macht die Gemeinde Lutzingen im schwäbischen Landkreis Dillingen. Hier soll in den nächsten Tagen ein 30 Meter hoher Betonmast in Betrieb gehen. Die Flecken von der Landkarte zu tilgen ist dabei gar nicht so leicht, wie der zuständige Telekom-Geschäftsführer Walter Goldenitz erklärt. Unter anderem gestalten sich die Verhandlungen mit den Kommunen manchmal recht zäh. Die hätten demnach immer gerne ein funktionierendes Mobilnknetz, wollen aber ungern einen Handymasten im Ort anschauen müssen.

Auch wegen solcher Widerstände dauert es dem Telekom-Manager zufolge eineinhalb bis zwei Jahre von der Planung bis zum fertigen Handymasten. Momentan erreicht die Telekom mit ihrem Mobilfunk-Netz in Bayern eigenen Angaben zufolge rund 97 Prozent der Bevölkerung. Bis Ende 2020 sollen es 99 Prozent sein. Da es im Freistaat aber so viel Wald gibt, wird die fächenmäßige Abdeckung am Ende nicht über 88 Prozent hinaus gehen.