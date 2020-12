Teilverkauf einer Immobilie: Lohnt sich das?

Bei einem Teilverkauf der eigenen Immobilie wird nur ein Fünftel, ein Drittel oder die Hälfte der Immobilie veräußert. Die Verkäufer zahlen für das erhaltene Geld eine Art Zins oder Miete an den Käufer.

Was ein Teilverkauf finanziell im Detail bedeutet

Ein Rechenbeispiel der Verbraucherzentralen: Ein Rentnerehepaar verkauft ein Fünftel seiner 500.000 Euro teuren Wohnung. Für die erhaltenen 100.000 Euro zahlen sie eine jährliche Nutzungsgebühr von rund drei Prozent, also 3.000 Euro.

Über die Jahre kann einiges zusammen kommen. Es gilt daher, genau zu rechnen, rät Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg: "Man muss sich das schon sehr genau anschauen, das auch durchrechnen. Möglicherweise auch mal mit einem Anwalt durchbesprechen, denn es geht um viel Geld. Es ist das eigene."

Verkäufer nicht für Instandhaltung zuständig

Bei den aktuellen Teilverkaufsmodellen beteiligen sich die Verkäufer nicht an Sanierungs- und Instandhaltungskosten. An den Wertsteigerungen nehmen sie teil, mögliche Verluste schließen sie aus. Bei einem Weiter- oder Rückkauf werden Gebühren zwischen fünf und sechs Prozent fällig. Geregelt werden die Details in einem Notarvertrag mit entsprechender Eintragung ins Grundbuch.