Teilemangel: Knaus Tabbert muss Produktion stoppen

Der Teilemangel verdirbt dem Wohnmobil- und Caravanhersteller Knaus Tabbert aus Jandelsbrunn im Landkreis Freyung-Grafenau die Prognose. Das Unternehmen muss kurzzeitig auch Bänder stoppen, wie es jetzt mitteilte.

Zwei Wochen Arbeitsstopp an zwei Standorten

Wegen Lieferproblemen bei Fahrgestellen müsse die Wohnmobilproduktion an den Standorten Jandelsbrunn und Nagyoroszi in Ungarn im vierten Quartal voraussichtlich für mindestens zwei Wochen gestoppt werden, hieß es. Außerdem werde die Arbeitszeit deutlich reduziert, hieß es.

Knaus Tabbert kassiert Prognose

Bisher war das Unternehmen von einem starken Umsatzwachstum "im unteren Bereich von 20 bis 22 Prozent" ausgegangen. Jetzt hat Knaus Tabbert seine bisherigen Vorhersagen für Umsatzwachstum und Marge für das laufende Geschäftsjahr 2021 zurückgezogen und dies mit "zunehmender Materialknappheit entlang der Lieferkette" begründet.

Eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr gab Knaus Tabbert noch nicht.

Gute Aussichten noch im Sommer

Vor einem Monat hatte der Konzern bekannt gegeben, den Engpässen bei Bauteilen und Rohstoffen trotzen zu wollen. Für 2025 war ein Umsatz von etwa zwei Milliarden Euro geplant. Bei der Jahrespressekonferenz Ende Juli hießt es: "Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum".

Auch die Coronakrise hat beim Wohnmobilhersteller für Aufwind und zu mehr Umsatz geführt. Laut Unternehmenssprecher wollte das Unternehmen noch in diesem Jahr in seine Standorte investieren und insgesamt 600 neue Mitarbeitende einstellen - einen Großteil davon im Hauptwerk in Jandelsbrunn.

Seit einem Jahr an der Börse

Die Knaus Tabbert AG mit vier Standorten in Deutschland und Ungarn ist vor genau einem Jahr an die Börse gegangen. 2020 produzierte man nach eigenen Angaben mit rund 3.000 Mitarbeitern mehr als 24.000 Reisemobile.