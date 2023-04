Teelichter statt Tablets: Falsche Online-Lieferungen nehmen zu

Bei den Verbraucherzentralen häufen sich die Beschwerden über völlig falsch gelieferte Online-Bestellungen. Beim Europäischen Verbraucherzentrum in Kehl am Rhein kennt man solche Fälle seit rund eineinhalb Jahren. Fast immer geht es um Bestellungen teurer Elektrogeräte. Manchmal kommen die Pakete ganz leer an, manchmal sind Mehrfachstecker drin, oder andere, minderwertige Ware: Teelichter statt Tablets zum Beispiel, berichtet Pressesprecherin Karolina Wojtal.

Händler trägt Transportrisiko

„Europaweit gilt, dass der Händler die Pflicht hat, die ordnungsgemäße Zustellung meines Pakets auch nachzuweisen“, sagt Wojtal. Das heißt: der Versandhändler muss nachweisen, dass die bestellte Ware auch in dem Paket drin war, dass der Kunde erhalten hat. Andernfalls ist der Händler verpflichtet, entweder die richtige Ware nachzuliefern oder den Kaufpreis zurückzuerstatten.

Schadenersatz nicht ganz einfach zu bekommen

Beim Europäischen Verbraucherzentrum kennt man Fälle von verschiedenen Versandhändlern – meistens ist aber Amazon betroffen. Die Händler reagieren sehr unterschiedlich, wenn Kunden die Ramschware zurückschicken. Bei der Verbraucherzentrale Bayern, berichtet Juristin Simone Bueb, hat man die Erfahrung gemacht, dass Amazon zum Beispiel manchmal Standardbriefe schickt, in denen die Rücksendung der Ware gefordert wird – also der bestellten, aber nicht gelieferten Tablets, Laptops, Smartphones.

Eine Amazon-Sprecherin erklärte, man bedaure, dass die Erfahrung der Kunden nicht den hohen Standards entsprächen, die man erwarte - das Unternehmen arbeite intensiv daran, das Problem zu beheben, die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Bueb empfiehlt: dranbleiben. Und, wenn der Versandhändler das Recht des Kunden auf Schadenersatz nicht anerkennt, die Verbraucherzentrale einschalten. „Wenn die Verbraucher zu uns in die Beratung kommen und die Berater schreiben, dann ist es tatsächlich so, dass bisher die Fälle aufgelöst wurden und die Verbraucher ihr Geld zurückbekommen haben“, sagt Simone Bueb.

Hilfe durch Unboxing-Videos

Mysteriös bleibt, was die Ursache für die falschen Lieferungen ist. Möglich wäre ein Computerfehler beim Versandhändler, Betrug entlang der Lieferkette, sogar Betrugsversuche durch die Kunden können nicht ausgeschlossen werden – nur: das ist alles Spekulation.

Deshalb raten die Verbraucherzentralen, bei der Bestellung von teuren Waren, das Öffnen des Pakets sicherheitshalber zu dokumentieren – Unboxing einmal anders. Entweder Sie öffnen das Paket vor Zeugen, oder Sie machen Fotos oder Videos, die beweisen, was wirklich drin war.

Beschädigte Pakete sollten Kunden gar nicht erst annehmen. Das Abstellen von Paketen bei Nachbarn gilt, so Karolina Wojtal vom Europäischen Verbraucherzentrum, nicht als Zustellung, wenn der Empfänger nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Wer sichergehen will, kann das Paket auch vor dem Öffnen wiegen – das Versandgewicht wird beim Versandhändler registriert. Und jede Kommunikation mit dem Versandhändler sollte schriftlich erfolgen.