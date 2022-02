Tchibo hebt Kaffeepreis an

Wenn das Wetter in Brasilien schlecht ist, dann kommt das auch an deutschen Supermarkt-Kassen an. Das südamerikanische Land ist der größte Exporteur von Rohkaffee, und es hat eine historisch schlechte Ernte hinter sich. An den empfindlichen Sträuchern wuchsen wetterbedingt deutlich weniger Kaffeebohnen als sonst. Dazu kam, dass wegen der Corona-Pandemie nicht so viele Menschen wie sonst auf den Plantagen arbeiteten.

Preis für Rohkaffee hat sich verdoppelt

Ähnliches wird auch aus anderen Kaffeeländern berichtet. Auf dem Weltmarkt hat sich der Rohkaffeepreis deshalb innerhalb eines Jahres verdoppelt. Dazu kommen gestiegene Frachtkosten.

Der deutsche Marktführer Tchibo reagiert darauf mit deutlichen Preis-Anhebungen. Seine beliebteste Sorte Filterkaffee kostet ab dem 21. Februar knapp 7 Euro pro Pfund, ein Plus von 1,30 Euro oder mehr als 20 Prozent. Das Unternehmen verkauft über eigene Läden und sogenannte Depots in Supermärkten, wo Tchibo auch die Preise selbst festlegt.

Genaue Preisvergleiche lohnen sich

Branchenexperten erwarten, dass andere große Marken ebenfalls versuchen werden, ihre gestiegenen Kosten weiterzugeben. Dort reden aber die Handelsketten mit, die Kaffee gerne im Sonderangebot als Aktionsware verkaufen. Für Verbraucher lohnt es sich also, genau hinzuschauen.