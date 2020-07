Tarifvertrag sichert Arbeitsplätze bei Autozulieferer ZF

Man habe da gemeinsam etwas Großartiges hinbekommen – lobt die IG Metall. Und auch das Management der ZF Friedrichshafen AG zeigt sich durchaus zufrieden. "Tarifvertrag Transformation" nennt sich die Vereinbarung, die Standorte und Beschäftigung sichert und dem angeschlagenen Unternehmen Flexibilität bei der Arbeitszeit bringt.

Keine betriebsbedingten Kündigungen bis 2022

Die Mitarbeiter in Deutschland sollen bis Ende 2022 nicht betriebsbedingt entlassen werden können. Am Standort Schweinfurt hatte man sich zuvor bereits auf den Zeitraum bis 2025 geeinigt. Diese Regelung bleibt bestehen – sicherte ZF zu. Ansonsten gilt auch für die 9.100 Beschäftigten in Schweinfurt, was heute verkündet wurde.

Einkommensverluste bei stagnierender Nachfrage

Sollte die Nachfrage schwach bleiben, darf ZF die Arbeitszeit um bis zu 20 Prozent kürzen – aber nicht bei vollem Lohnabzug. Es wird teilweise aufgestockt. In diesem Jahr müssen die Mitarbeiter dafür auf 400 Euro Einmalzahlung verzichten, die ihnen tariflich eigentlich zusteht. Für die, die ZF verlassen wollen, soll es attraktive Angebote zu Abfindungen oder Altersteilzeit geben.

Trotz Krise weiterhin Ausbildungsplätze

Und damit der Nachwuchs später nicht fehlt, wenn es wieder besser läuft, wird bei den Lehrstellen der Rotstift nicht angesetzt. Bewusst trägt der Tarifvertrag den Namen Transformation – denn beiden Seiten ist klar, dass ZF noch ganz andere Probleme hat als die Corona bedingten. An jedem Standort sollen darum nun Leitung und Arbeitnehmer gemeinsam ein Zukunftskonzept entwickeln, um ihn zu erhalten.