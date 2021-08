Tarifverhandlungen: Protesttag der Bauarbeiter.

Die Baubranche steckt mitten in der Tarifrunde – bisher zeichnet sich am Verhandlungstisch auch kein Ergebnis ab. Für heute hat die Gewerkschaft IG BAU zu einem Protesttag in fünf Städten aufgerufen. In Bayern findet die Aktion im fränkischen Feuchtwangen statt. Es geht um höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen für knapp 900.000 Beschäftigte bundesweit.

Gewerkschaft fordert Wegegeld für Bauarbeiter

Die Stechuhr der Beschäftigten steht vor der Baustelle. Erst ab dann beginnt ihre Arbeitszeit und wird entsprechend entlohnt. Der Weg dorthin wird nicht bezahlt. Auch wenn der schon einmal über eine Stunde Zeit in Anspruch nehmen kann. Darum will die IG BAU ein Wegegeld durchsetzen.

Die jetzt gezahlt Pauschale von 0,5 Prozent des Gehaltes reiche nicht. Außerdem fordert die Gewerkschaft 5,3 Prozent mehr Lohn und vor allem auch den gleichen Lohn für die Beschäftigten in Ost und West. Die Baubranche boome trotz Corona.

So rosig sehen die Arbeitgeber die Lage allerdings nicht. Bauprojekte würden verschoben. Außerdem sei Material knapp. Am Verhandlungstisch kamen die Tarifpartner deshalb nicht zusammen.

Protesttag der Baubeschäftigten soll Druck machen

Mit dem heutigen Protesttag wollen Beschäftigte nun Druck machen. Bei der für Bayern zentralen Aktion in Feuchtwangen tritt unter anderem Robert Feiger auf. Der Chef der IG BAU und Verhandlungsführer will noch einmal seine Sicht der Dinge darlegen. Vor wie vielen Teilnehmern ist noch nicht klar. Erwartet werden mehrere Hundert Beschäftigte.

Jetzt könnte die Gewerkschaft auch zum Warnstreik aufrufen – die Friedenspflicht lief Ende Juni aus. Allerdings müsste sie zuvor erst in eine Schlichtung gehen. Das wurde mit den Arbeitgeberverbänden so vereinbart. Auch darum gibt es erst einmal einen Protesttag an einem Samstag.