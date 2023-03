Artikel mit Video-Inhalten

> Wirtschaft > Tarifverhandlungen ohne Streik: Was ist eine Schlichtung?

Tarifverhandlungen ohne Streik: Was ist eine Schlichtung?

Auch eine Sitzung in der Nacht hat die Tarifparteien im öffentlichen Dienst nicht zusammengebracht. Die Gewerkschaften erklärten am Ende des dritten Treffens das Scheitern. Bund und Kommunen haben die Schlichtung eingeleitet. So geht es jetzt weiter.