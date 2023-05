Bewegung in Bahn-Tarifverhandlungen: Vorerst keine neuen Streiks

Zwei eher gute Nachricht aus Fulda: Die Verhandlungen zwischen der EVG und der Deutschen Bahn sind nicht gescheitert. Und: es wird nicht zu weiteren Warnstreiks kommen – erst einmal.

Bahn stockt im Tarifkonflikt ihr Angebot auf

Die Bahn hat im Tarifkonflikt ihr Angebot am Donnerstag aufgestockt: Zwölf Prozent mehr Geld für die unteren, zehn Prozent für die mittleren und acht Prozent für die höheren Einkommensgruppen – je zur Hälfte zum Dezember und ab August 2024. Und dazu die Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro in zwei Schritten. "Wir strecken uns gewaltig. Damit muss jetzt ein Abschluss möglich sein", sagte dazu DB-Personalvorstand Martin Seiler.

Bis Dienstag soll die EVG erklären, ob sie damit zufrieden ist. Die will das Angebot nun in Ruhe prüfen und sich erst dann äußern. Was ihr nicht gefallen dürfte ist die nach wie vor lange Laufzeit von 24 Monaten und dass die Löhne in diesem Jahr nur zum Ende angehoben werden sollen. Ihr Ziel aber ist, die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn in der nächsten Woche fortzusetzen. Klingt zuversichtlich, ist es für Fahrgäste auch. Die Gewerkschaft will bis dahin die Streikwesten nicht wieder auspacken. Genau das ist, was Kunden der Bahn gerade vor den Feiertagen beruhigen dürfte.

Verhandlungen mit EVG seit Ende Februar

Die DB verhandelt seit Ende Februar mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG über einen neuen Tarifvertrag. Zweimal hat die EVG seitdem zum Warnstreik aufgerufen, ein dritter besonders langer Warnstreik wurde kurzfristig abgesagt. Seit Dienstag saßen die Delegationen beider Seiten im Rahmen der vierten Verhandlungsrunde in Fulda zusammen und diskutierten in verschiedensten Konstellationen und Arbeitsgruppen teils bis in die späten Abendstunden.

Die EVG fordert bei den Verhandlungen mindestens 650 Euro mehr pro Monat und zwölf Prozent für die oberen Einkommen. Die Laufzeit des Tarifvertrags soll nach den Vorstellungen der Gewerkschaft zwölf Monate betragen. Die Bahn sieht in ihrem aktuellen Angebot eine doppelt so lange Laufzeit vor.

