Tarifverhandlungen: Kampf um Premium Aerotec

Es geht um die Zukunft von knapp 13.000 Beschäftigten in Hamburg, Bremen und Stade sowie beim Tochterunternehmen Premium Aerotec am Hauptsitz Augsburg, Varel und Nordenham. Der Gewerkschaft geht es um die Frage, wie deutsche Luftfahrtstandorte künftig an der Produktion von klimaneutralen Flugzeugen beteiligt werden. Die IG Metall will außerdem eine Spaltung der Augsburger Zuliefertochter Premium Aerotec verhindern und Mitarbeiter besser absichern.

Airbus begründet seine Umbaupläne mit Kosteneinsparungen.

Das Unternehmen habe das Ziel, mit einer neuen Generation von Flugzeugen emissionsfrei zu fliegen und stehe damit vor großen Herausforderungen, so ein Airbus-Sprecher.

Der Konzern plant unter anderem, die Rumpfmontage von Premium Aerotec enger an Airbus zu rücken. Für die Einzelteilefertigung soll ein Investor gefunden werden.

Zwei bisherige Verhandlungsrunden zwischen Gewerkschaft und Unternehmen blieben ohne Ergebnis.

"Eine weitere Eskalation bereiten wir vor, wenn sie nötig ist." Daniel Friedrich, IG Metall-Verhandlungsführer

Schon vorletzte Woche gingen in Augsburg 1.500 Mitarbeiter in den Warnstreik.