Tarifverhandlungen: EVG beschließt Forderung für die Bahnen

Ob private Betreiber oder auch die Deutsche Bahn, sie alle haben das gleiche Personalproblem: Es fehlt an Kräften. Das stärkt die Position ihrer Beschäftigten in der Tarifrunde. Doch das ist für die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft nur ein Grund, warum die Einkommen diesmal kräftiger steigen sollten.

Kaum Lohnerhöhungen bei der Bahn wegen Corona-Krise

Ein anderer ist die hohe Inflation, die auch viele ihrer Mitglieder finanziell belaste. Lokführer, Zugbegleiter oder Rangierer gehören nicht gerade zu den Topverdienern in Deutschland. Bei der Deutschen Bahn kommt hinzu, dass die EVG sich in Zeiten der Pandemie mit 1,5 Prozent für zwei Jahre zufriedengab. Der Konzern in Besitz des Staates fuhr während der Ausgangsbeschränkungen noch mehr in die Miesen.

Nun erwartet die Gewerkschaft einen Ausgleich - und zwar bei privaten Betreibern und der Deutschen Bahn. Diskutiert wird noch, ob die Einkommen in Prozenten angehoben werden sollten oder um einen einheitlichen Festbetrag. Davon würden gerade die unteren Einkommensgruppen profitieren. Und die Höhe? Irgendeine Zahl zwischen 10 und 15 Prozent - heißt es vorab.

Streiks nicht ausgeschlossen

Eines macht die Gewerkschaft aber jetzt schon klar: Sollten nach den ersten Runden bei den Betreibern keine Angebote vorliegen, werden die Streikwesten ausgepackt. Die Lokführergewerkschaft wird da nicht dabei sein. Ihr Tarifvertrag mit der Bahn läuft erst im September aus.