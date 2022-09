Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie in Bayern

855.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Metall- und Elektroindustrie sind von den Verhandlungen um bessere Löhne alleine in Bayern betroffen. Die Metall- und Elektroindustrie ist die größte Branche Deutschlands.

Verhandlung auf unsicherer Basis

Wer etwas aushandelt, will klare Vorgaben. Doch bei dieser Tarifrunde fehlen die. Wie geht es mit dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen weiter? Wie hoch steigen die Preise noch? Wie lange kommt es noch zu Lieferengpässen? Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Metallarbeitgeberverbände in Bayern, hat keine Antworten: "Die Tarifrunde ist extrem komplex."

Wer verhandelt für wen?

Die Metall- und Elektroindustrie kennt im Vergleich zu vielen anderen Branchen keinen bundesweiten Flächentarif. Ausgehandelt werden Einkommenshöhe und Arbeitsbedingungen in den einzelnen Regionen wie Bayern. Doch am Ende stehen Abschlüsse, die sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden. Oft wird im Laufe der Tarifrunde ein Bezirk ausgemacht, bei dem ein Pilotergebnis ausgehandelt wird und das dient dann als Vorbild für die anderen Bezirke.

Der Tarifvertrag gilt erst einmal nur für die Unternehmen, die im Arbeitgeberverband sind und für die Beschäftigten, die Mitglied einer Gewerkschaft sind. Die meisten Firmen überweisen das ausgehandelte Einkommensplus aber allen ihren Arbeitskräften. Daneben gibt es Unternehmen, die zwar nicht tarifgebunden sind, sich aber daran orientieren. Und es gibt Haustarifverträge, wie bei Volkswagen.

Was fordert die IG Metall?

Die IG Metall hat vor allem die gestiegenen Preise im Blick. Eine Inflationsrate von knapp acht Prozent im August belastet viele Haushalte. Die hohen Preise für Energie erst recht. Zudem hat es seit zwei Jahren Corona-bedingt nur Einmalzahlungen und kein Plus auf das Gehaltsniveau gegeben. Die IG Metall fordert darum acht Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr. Bisher hätten die Pakete der Regierung die Beschäftigten kaum entlastet . Die Unternehmen aber auch nicht – kontern die Arbeitgeber. Gesamtmetall verweist auf die laut Umfragen schlechte Stimmung. Energiepreise und Lieferengpässe würden viele Firmen jetzt schon belasten. Das könnte zur Rezession im Herbst führen.

Acht Prozent auch in Bayern gefordert

Johann Horn, IG Metallchef in Bayern, wird am Donnerstag in Nürnberg die Forderung von acht Prozent am Verhandlungstisch verteidigen. Die Erwartungen der Mitglieder wachse mit den steigenden Preisen. Die würden inzwischen viele Haushaltskassen belasten.

"Die Kolleginnen und Kollegen müssen ihren Lebensunterhalt bestreiten, sie müssen Miete bezahlen, Benzin kaufen, in den Läden ihre Lebensmittel einkaufen. Das ist teurer und deswegen brauchen die Menschen auch mehr Geld", betonte Horn im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2.

Gewerkschaft lehnt Einmalzahlung ab

Nur eine Einmalzahlungen will die Gewerkschaft nicht unterschreiben. Die Arbeitgeber in Bayern nicht die acht Prozent. Die Forderung der Gewerkschaft sei nicht situationsgerecht. Auch Betriebe in Bayern hätten hohe Kosten, die bei weitem nicht alle an ihre Kunden weitergeben könnten. Das erste Treffen am Verhandlungstisch ist ein Austausch von Argumenten und Daten – diesmal geprägt von jeder Menge Unsicherheiten. Zum Auftakt der Gespräche wollen Beschäftigte in Nürnberg protestieren. Streiks sind erst nach Auslauf der Friedenspflicht ab Ende Oktober möglich.

Johann Horn sagte im Interview mit Bayern 2: "Wir werden vielleicht, wenn es nicht anders geht, in den Arbeitskampf ziehen. Wir werden sehr schnell Klarheit haben über die sehr unterschiedlichen Interessenslagen." Dann werde es eine Auseinandersetzung geben, die in die Zeit passe: "Die Menschen wollen für ihre Interessen eintreten und sie wollen einen guten Abschluss."