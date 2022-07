Tarifverhandlungen bei der Lufthansa: Drohen Warnstreiks?

Die Bilder vom Chaos an den Flughäfen haben vielen Urlaubern die Laune verdorben. Mehr Personal zu finden ist aber nicht leicht. Die Belegschaft der Lufthansa übt heftige Kritik an der Unternehmensführung - und bekommt eine überraschende Antwort: Der Konzernchef hat sich offen für Fehler beim Personalmanagement entschuldigt – häufig kommt das nicht vor. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat damit jüngst aufgewartet. Mit dem Sparen habe man es an der ein oder anderen Stelle übertrieben.

Verdi fordert 9,5 Prozent

Doch das allein reicht den Gewerkschaften nicht. Verdi ist zuständig für das Personal der Airline am Boden vom Check-in-Schalter über die Systemtechnik bis zu Kräften bei der Fracht oder der Wartung von Flugzeugen. Was die Gewerkschaft Mittwoch und Donnerstag hören will am Verhandlungstisch ist ein entsprechend gutes Angebot in der Tarifrunde.

Die Latte setzt die Gewerkschaft dabei hoch: Eine Forderung von 9,5 Prozent mehr Gehalt und einem Stundenlohn deutlich über den zwölf Euro Mindestlohn ab Oktober. Nur mit attraktiven Gehältern ließe sich neues Personal gewinnen.

Warnstreiks nicht ausgeschlossen

Genau darauf ist die Lufthansa angewiesen, will sie nicht weiterhin zum Chaos an den Flughäfen beitragen und ausgerechnet in der Urlaubszeit Verbindungen streichen müssen. Das war auch Thema schon im Aufsichtsrat und in einer Protestnote, die Belegschaftsvertreter jetzt an das Management gerichtet haben. Bei der Tarifrunde mit Verdi muss die Konzernspitze, die eine nicht gerade üppig gefüllte Firmenkasse verwaltet, sich nun ein Angebot überlegen, das die Mitglieder der Gewerkschaft überzeugt. Ansonsten könnte die mit Arbeitskampf-Maßnahmen das Chaos noch vergrößern.