Tarifverhandlungen bei der Bahn nehmen Fahrt auf

Auch die schlagkräftige Spartengewerkschaft der Lokomotivführer sieht sich auf Kurs bei den laufenden Tarifverhandlungen, aber nicht im Zeitplan. In einigen Punkten wurde man sich bereits einig, wie bei Mietzuschüssen für Auszubildende oder einer Verlängerung der Altersteilzeit.

Einigung bis zum Jahresende fraglich

Von Streik kann also keine Rede sein, aber die Gespräche ziehen sich in die Länge, weil die Bahn AG erst im Dezember ein umfassendes Angebot vorlegen will. Das Ziel, bis zum Jahresende zum Abschluss zu kommen, könnte in Gefahr geraten. Und Tarifauseinandersetzungen in der Weihnachtszeit sind heikel. Es fallen ohnehin schon zu viele Züge aus.

7,5 Prozent mehr Lohn gefordert

Bei Lokführern und Zugbegleitern ist der Personalmangel besonders spürbar. Ihre Gewerkschaft und die die weitaus größere Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft EVG fordern beide 7,5 Prozent mehr für zwei Jahre. Bei der EVG geht es um alle 160.000 Bahnmitarbeiter auch jenseits der Schiene. Die Lokführergewerkschaft hat etwas andere Schwerpunkte bei Schichtplänen und Pausenzeiten und nach eigenen Angaben stets mehr herausgeholt bei den Tarifverhandlungen als die EVG.