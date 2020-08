Tarifverhandlungen Bau: Schlichtung beginnt

Ab heute muss Rainer Schlegel als Schlichter versuchen, die Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaft IG BAU zu einer Einigung zu bringen. Er kennt die Kontrahenten. Der Präsident des Bundessozialgerichtes hat schon beim Streit um den Mindestlohn auf den Baustellen geschlichtet – mit Erfolg damals und innerhalb der vorgeschrieben 14 Tage Frist.

14-Tagesfrist beginnt heute

Die Frist startet heute in Berlin in der Tarifrunde für Maurer, Poliere, Hilfsarbeiter. Schlegel wird da einiges abverlangt. Beide Seiten sind in drei Treffen in der Tarifrunde zuvor nicht viel weitergekommen. Bevor die IG BAU aber zu Warnstreiks auf den Baustellen aufrufen darf, muss geschlichtet werden. Darauf hatten sich früher einmal die Tarifparteien verständigt.

Gewerkschaft fordert 6,8 Prozent

Auf dem Tisch liegt die Forderung der Gewerkschaft nach 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro mehr im Monat. Und: künftig sollen Beschäftigte dafür, dass sie zum Teil weit anreisen müssen zu den Baustellen, einen Zuschlag bekommen. Letzteres lehnen die Arbeitgeberverbände von Baugewerbe und Bauindustrie entschieden ab. Die geforderte Prozentzahl halten sie für nicht finanzierbar.

Baubranche fürchtet Corona-Einbruch

Die Branche fürchtet, dass Aufträge wegfallen, wenn die Auftraggeber - ob Privathaushalte, die öffentliche Hand oder die Wirtschaft – die Kredite wegen der Corona-Folgen nicht mehr bedienen können. Die Gewerkschaft wiederum hält das für übertrieben. Zurzeit verzeichne der Bau mehr Aufträge.