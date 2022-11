Tariftreue lässt weiter nach - vor allem in Bayern

In Bayern ist die Anzahl der Betriebe, die nach Tarif bezahlen innerhalb von zehn Jahren von rund 60 auf 49 Prozent gesunken. Oder in absoluten Zahlen ausgedrückt. Die Zahl der tarifgebundenen Betriebe im Freistaat fiel um 23.000 auf 88.000.

Tarifverträge bei kleineren Unternehmen die Ausnahme

Eine Mehrheit von 70 Prozent der Firmen mit mehr als 200 Mitarbeitern schließt den Angaben zufolge nach wie vor Tarifverträge ab, doch bei kleineren Unternehmen ist dies die Ausnahme. Der Rückgang der Tarifbindung in Bayern war demnach auch stärker ausgeprägt als im Bundesdurchschnitt. Tarifverträge führten zu höheren Löhnen, besseren Arbeitsbedingungen und kürzeren Arbeitszeiten, fasst Susanne Ferschl, die Vizefraktionschefin der Linken im Bundestag, in der "Augsburger Allgemeinen" zusammen. Umso erschreckender sei es, dass in Bayern die Tarifbindung im freien Fall sei und nicht einmal mehr die Hälfte der Beschäftigten in tarifgebundenen Unternehmen arbeiteten.

Linke und DGB fordern bayerisches Tariftreuegesetz

Der DGB macht für die Entwicklung eine Zunahme von Niedriglohnjobs verantwortlich. Rund eine Million Beschäftigte hätten zuletzt weniger als die bundesweite Niedriglohnschwelle von 11,21 Euro die Stunde verdient, erklärte der DGB-Landesvorsitzende Bernhard Stiedl. Sowohl der DGB als auch die Linke forderten ein bayerisches Tariftreuegesetz von der Staatsregierung. Denn es dürfe nicht sein, dass Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen im Freistaat auch noch mit Steuergeldern öffentlich gefördert würden, so Stiedl in der "Augsburger Allgemeinen".