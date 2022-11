Tarifstreit: Erneut kein Abschluss für die Metaller

Über 50 Leute saßen sich in einem großen Raum gegenüber – jede Seite hatte konkrete Vorstellungen, wie ein Abschluss aussehen könnte. Jede Seite war die Meinung, die andere sollte sich bewegen. Doch es reicht noch nicht für einen Kompromiss. Die IG Metall forderte ein substanzielles Angebot ein - also mehr als die beim letzten Mal in Aussicht gestellten 3.000 Euro Einmalzahlung.

Kein Angebot von den Arbeitgebern

Der bayerische Metallarbeitgeberverband aber nannte keine Zahl. Für ihre Verhandlungsführerin Angelique Renkhoff-Mücke fehlten dazu die Voraussetzungen: "Wir haben uns heute darüber ausgetauscht, an welchen Stellen man arbeiten müsste. Da sind wir uns auch einig. Aber keiner ist im Moment bereit, nachzugeben. Da muss irgendwann der Befreiungsschlag kommen."

IG Metall will Druck weiter erhöhen

Der Druck, den die bayerische IG Metall durch zahlreiche Warnstreiks aufgebaut hat, reicht noch nicht. Die Streikwesten werden diese und auch die nächste Woche in vielen Betrieben im Freistaat wieder verteilt. Johann Horn, Gewerkschaftschef in Bayern, zeigt sich enttäuscht vom Ergebnis der Gespräche – und entschlossen, dass man noch mal zulegen müsse. "Offensichtlich haben die Arbeitgeber noch nicht verstanden, in welcher Lage sich die Beschäftigten befinden. Wir bleiben aber im Gespräch." Wann weiterverhandelt wird ist noch offen. Man suche nach einem Termin.