Tarifpflicht: Private Pflegeanbieter kritisieren Aufwand

Bei Pflegeeinrichtungen von Städten gelten Tarifverträge des öffentlichen Dienstes. Auch gemeinnützige Träger wie Arbeiterwohlfahrt oder Rotes Kreuz haben ähnliche Tarifregeln und die kirchlichen Anbieter Caritas und Diakonie richten sich nach dem, was im öffentlichen Dienst gilt. Doch viele private Pflege-Anbieter gestalten ihre Arbeitsbedingungen jenseits von Tarifregelungen.

Vom ersten September an müssen sie das aber ändern, denn dann dürfen die Pflegekassen Geld nur noch an Anbieter zahlen, die sich an einem Tarifvertrag ausrichten. Für den Verband der Privaten Anbieter Sozialer Dienste BPA bedeute das viel zusätzliche Arbeit.

"Da haben wir wahnsinnig viel zu tun: Einrichtungen darüber aufzuklären, was wer jetzt an der Stelle sozusagen umzusetzen hat und mit welchen Konsequenzen das auch verbunden ist. Das ist eine ziemlich große Herausforderung, die da auf die Landschaft zukommt. Wir selber sind der Meinung, dass es dessen nicht bedarf." Joachim Görtz, Verband BPA Bayern

Der Verband unterstützt Mitgliedsunternehmen, die Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur Tariftreue in der Pflege eingelegt haben. Die Kläger argumentieren, man dürfe sie nicht zwingen, sich Tarifverträgen anzuschließen, die sie selbst so nie unterzeichnen würden.