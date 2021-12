Tariflöhne sind 2021 gestiegen, die Verbraucherpreise aber auch

Für mehr als zwölf Millionen Beschäftigte haben Gewerkschaften und Arbeitgeber in diesem Jahr einen Tarifvertrag abgeschlossen. Viel zu verteilen gab es da nicht, angesichts der Pandemie. Deren Folgen belasten weiterhin die Wirtschaft. Das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hat heute erste Ergebnisse veröffentlicht.

Preise steigen schneller als die Tariflöhne

Da die Verbraucherpreise in diesem Jahr geschätzt um 3,1 Prozent nach oben gingen, gibt es einen Reallohnverlust. Die Haushalte mussten zum Lebensunterhalt mehr ausgeben als sie an Plus auf das Gehaltskonto überwiesen bekamen. Der Verlust fällt mit 1,4 Prozent laut Experten des WSI-Tarifarchives so stark aus wie seit Jahren nicht mehr.

Corona-Prämien federn negativen Effekt etwas ab

Nun haben viele Branchen, die die Folgen der Pandemie spüren, aber ihre Beschäftigten trotzdem nicht abhängen wollten, eine Corona-Prämie mit den Gewerkschaften vereinbart. Die liegt zwischen 90 Euro in der Süßwarenindustrie und bis zu 1.300 Euro jüngst im Abschluss für den öffentlichen Dienst der Länder. Und für diese Prämie müssen beschäftigte weder Steuern noch Abgaben zahlen. Wie viel Geld sich Tarifentlohnte dadurch sparen, hängt vom Einzelfall ab. Die unteren Einkommensgruppen dürften von der Prämie mehr profitiert haben – so die Forscher. Allerdings: die Prämie wird nur einmal gezahlt und steigert das Tarifgitter nicht auf Dauer.

Hans-Böckler-Stiftung erwartet keine Lohn-Preis-Spirale

Mit Blick auf das nächste Jahr beruhigen die Düsseldorfer Experten. Auch sie rechnen nicht damit, dass die Preise weiter so steigen werden wie zuletzt. Einige Gewerkschaften jedoch haben schon durchblicken lassen, dass sie einen weiteren Reallohnverlust nicht mittragen wollen. Die Tariflöhne könnten also 2022 etwas kräftiger steigen.

"Für das von einigen an die Wand gemalte Schreckgespenst einer Lohn-Preis-Spirale findet sich in den Tarifdaten bislang keinerlei Grundlage." Tarifexperte Thorsten Schulten

Manche Ökonomen befürchten, dass die Gewerkschaften wegen der höheren Inflation deutlich kräftigere Lohnabschlüsse durchsetzen könnten, um Kaufkraftverluste einzudämmen. Stark steigende Personalkosten wiederum könnten Unternehmen dazu veranlassen, ihre Verkaufspreise kräftig anzuheben, um die Gewinnmarge zu halten. Dadurch könnte eine Spirale aus immer weiter steigenden Preisen und Löhnen in Gang gesetzt werden, die sogenannte Lohn-Preis-Spirale.