Tarifkonflikt Nahverkehr: Worum geht es?

Spartentarife für Nahverkehr sehr unterschiedlich

Dass im öffentlichen Dienst alle nach einem bundesweit gültigen Tarifvertrag arbeiten, das war einmal. Inzwischen gibt es den TvÖD, den Tarifvertrag öffentlicher Dienst, für Stadtwerke, Bauämter, Theater, Bibliotheken, Kliniken oder Kitas. Und es gibt eine Reihe von sogenannten Spartenverträgen wie den TV-N, den Tarifvertrag Nahverkehr und zwar für jedes Bundesland. Diese Verträge unterscheiden sich bei Regeln zur Arbeitszeit oder Bezahlung.

In privaten Busunternehmen gilt wieder ein anderer Tarivfertrag

Jetzt will Verdi wieder bundesweit einheitliche und bessere Bedingungen schaffen. Die Arbeitgeber haben sich bisher nicht darauf eingelassen. Darum ruft die Gewerkschaft zu Warnstreiks auf. Zeitgleich wurden von ihr die noch gültigen regionalen Spartenverträge für den Nahverkehr aufgekündigt. Auch hier laufen Verhandlungen – bisher ohne Ergebnis. Einige bayerische Städte betreiben den Nahverkehr nicht mehr selbst, sondern haben private Omnibusfirmen damit beauftragt. Für die Fahrkräfte dort gilt wiederum ein anderer Tarifvertrag. Hier verhandelt die Gewerkschaft mit dem Landesverband bayerischer Omnibusunternehmen über bessere Konditionen. Ein öffentlicher Nahverkehr also mit mehreren, unterschiedlichen Tarifverträgen und Konditionen in puncto Arbeitszeit, Bezahlung und Zuschlägen. Das macht den Tarifstreit so kompliziert.