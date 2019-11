Tarifkonflikt bei Lufthansa: Schlichtung geplatzt- und nun?

Nach dem zweitägigen Streik der Flugbegleiter schien es zunächst, als würde sich unter den Tarifpartnern eine Einigung abzeichnen. Nun sind die Annäherungsversuche gescheitert, die Schlichtung geplatzt. Wie es im Tarifkonflikt der Lufthansa weitergeht, dazu will sich die Gewerkschaft UFO am Nachmittag äußern.

Keine Zusage bei "Friedenspflicht"

In der Nacht zum Mittwoch hatte der Konzern seine Zustimmung zur umfassenden Schlichtung für die rund 21.000 Flugbegleiter der Lufthansa zurückgezogen. Als Grund nannte ein Unternehmenssprecher die Weigerung der Flugbegleitergewerkschaft UFO, auch für vier Konzerntöchter in Deutschland eine unbefristete Friedenspflicht während der Schlichtung bei der Muttergesellschaft zuzusagen. Diese war erst in der vergangenen Woche von beiden Seiten vereinbart worden.

Gespräche sollen weitergehen

Die Lufthansa hält dennoch an Gesprächen, der sogenannten "kleinen Schlichtung" fest. In dieser soll es nur um die Forderung der von UFO offiziell aufgeworfenen Tariffragen nach mehr Spesen und Zulagen für die Flugbegleiter gehen, sowie um Wechselmöglichkeiten für Saisonkräfte in reguläre Arbeitsverhältnisse.

In dem Konflikt hatte die Gewerkschaft die Flugbegleiter bereits zu einem zweitägigen Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft aufgerufen, bei dem vor zwei Wochen rund 1.500 Flüge ausgefallen waren.

Hintergrund: Schlichtung im Tarifvertragsgesetz nicht vorgesehen

Allgemein gilt: Auch wenn es immer wieder gefordert wird - eine Schlichtung ist in Tarifrunden nicht vorgeschrieben. Auch das Tarifvertragsgesetz sieht nicht vor, dass sich Gewerkschaft und Arbeitgeberverband in verfahrener Lage einen Unparteiischen an den Verhandlungstisch holen. Wenn sie ein solches Abkommen abschließen, dann freiwillig. In einigen Branchen haben die Tarifparteien für den Streitfall vorab bereits eine Schlichtung vereinbart und Regeln dafür verabredet. Bei anderen, wie jetzt bei der Lufthansa, mussten Juristen jetzt erst einen Text ausarbeiten.

Schlichter die Regel - aber kein Muss

In der Regel einigt man sich wie beim Bau auf einen Schlichter. Manchmal bestimmt jede Partei ihren eigenen, wie im öffentlichen Dienst oder wie zunächst bei der Lufthansa vorgesehen. Der oder die Schlichter dürfen dann in begrenzter Zeit versuchen, für einen Schiedsspruch eine Mehrheit hinzubekommen. Der muss in der Regel dann aber noch von den jeweiligen Tarifkommissionen angenommen werden. Meist herrscht während einer Schlichtung die sogenannte Friedenspflicht, also die Gewerkschaft garantiert in dieser Zeit, nicht zu Aktionen aufzurufen.