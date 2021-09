Tarifkonflikt bei der Bahn geht weiter: Drohen neue Streiks?

In einem Punkt dürfte auch das Management der Deutschen Bahn dem zustimmen, was GDL-Chef Claus Weselsky aufgefallen ist: "Wir haben hier eine Wiederholung der Geschichte von 2014/2015", so der Gewerkschafter: "Die Menschen können sich sehr wohl erinnern."

GDL will Tarifvertrag nicht nur für Zugpersonal

Auch damals warteten viele immer wieder einmal vergeblich an den Bahnsteigen auf ihren Zug. Fast ein halbes Jahr dauerte der Konflikt. Und auch damals ging es nicht nur um Lohnprozente, Arbeitszeiten oder eine Betriebsrente. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) war angetreten, einen Tarifvertrag für das gesamte Zugpersonal auszuhandeln, also auch für Servicekräfte im Bistro oder Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen – was ihr schließlich gelang.

Jetzt will sie sich wieder neu aufstellen und auch für Fahrdienstleiter in Stellwerken oder Gleisbaukräfte verhandeln, wofür bisher allein die EVG, ihre Konkurrenzgewerkschaft, zuständig ist. Die Bahn lässt sich bisher nicht darauf ein. Aber so lange dieser Streitpunkt nicht irgendwie aus dem Weg geräumt wird, dürfte der Betriebsfrieden auf Gleisen und in Bahnhöfen nicht wieder einkehren.

Vermutlich wird wieder gestreikt

Für Kunden heißt das: Sie müssen sich wohl auf den nächsten Streik einstellen. Eine kleine Pause dürfte die GDL ihnen und vor allem der Bahn dabei einräumen – zum Nachdenken über ein neues Angebot.