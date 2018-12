Tarifkonflikt bei der Bahn: Das sind die Streitpunkte

Diesmal war es nicht nur eine Forderung, mit der die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, aber auch die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer, zur ersten Tarifrunde erschienen. Diesmal legten beide der Bahn ein ganzes Paket auf den Tisch – allerdings mit unterschiedlichem Inhalt.

Viele Punkte konnten in den ersten drei Gesprächsrunden zwischen der Bahn auf der einen, sowie der EVG und der GdL auf der anderen Seite einvernehmlich geklärt werden. Doch irgendwann musste die Bahn mit konkreten Zahlen aufwarten.

EVG will Wahl zwischen Einkommen und Freizeit

Die EVG wollte 7,5 Prozent Plus für ein Jahr herausholen. Und wie schon beim letzten Abschluss sollten Mitarbeiter die Wahl haben: entweder höhere Einkommen oder zusätzlich freie Tage, beziehungsweise eine Stunde weniger arbeiten in der Woche. Dieses Wahlmodell ist bei vielen Beschäftigten beliebt. Beim letzten Mal hatten sich mehr als die Hälfte für Zeit statt Einkommensplus entschieden.

Deutsche Bahn findet keine Arbeitskräfte

Für die Bahn ist das ein Problem: In vielen Bereichen findet sie keine Arbeitskräfte. Die Zahl der Überstunden ist jetzt schon groß und würde durch ein erneutes Wahlmodell noch wachsen. Trotzdem erklärte sich der Konzern in seinem Angebot bereit, sich darauf einzulassen. Drei Tage lang saßen EVG und Bahn in Hannover dann beieinander. Der Gewerkschaft war klar, dass die 7,5 Prozent für ein Jahr nicht zu halten sind. Die Bahn bot Samstagnacht dann 500 Euro Einmalzahlung und 5,1 Prozent – allerdings für einen Zeitraum von 29 Monaten. Erst dann hätte es die nächste Tarifrunde gegeben. Und das Wahlmodell Zeit statt Prozente sollten die Mitarbeiter erst ab 2021 nutzen können.

EVG und Deutsche Bahn wollen morgen weiterverhandeln

Dieses überarbeitete Angebot kam bei der Gewerkschaft nach fast 40 Stunden Verhandeln nicht gut an. Die Bahn schlug vor, sich zu vertagen. Dazu war die EVG aber nicht mehr bereit. Sie entschied sich, erst einmal Druck zu machen. Der fiel heftiger aus als viele sich das für einen ersten Warnstreik erwartet hatten. Jetzt trifft man sich morgen wieder am Verhandlungstisch.