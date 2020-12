Tarifkampagne der Metallarbeitgeber in Bayern

Arbeitgeber sehen keine Verteilungsmasse

Realistisch sein –unter diesem Motto wollen die bayerischen Metallarbeitgeber in diesem Jahr ihre Gespräche mit der Gewerkschaft führen. Und für sie gehört zur Realität auch die Erkenntnis, dass es angesichts der Krise eigentlich nichts zu verteilen gibt. Wer Arbeitsplätze retten wolle, der müsse bei den Arbeitskosten ansetzen – so Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Schon jetzt gingen «Monat für Monat» 3000 Arbeitsplätze bei bayerischen Metall- und Elektrounternehmen verloren. In der für Bayern wichtigen Branche arbeiten zurzeit noch knapp 850.000 Beschäftigte. Wobei den Metallarbeitgebern wichtig ist, möglichst passgenaue Lösungen zu finden, also auf die jeweilige Firma zugeschnitten.

IG Metall fordert 4 Prozent mehr

Die IG Metall fordert auch in Bayern 4 Prozent mehr im Volumen und die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu verkürzen. Ihr Motto: die vorhandene Arbeit auf mehr Köpfe verteilen. Das sei eine realistische Forderung – erklärt der Chef der Gewerkschaft in Bayern Johann Horn auf Anfrage. Die Arbeitgeber würden vor jeder Tarifrunde behaupten, dass Lohnerhöhungen schädlich seien. Auch sie müssten einen Beitrag leisten, um die Krise zu bewältigen und Beschäftigung zu sichern. Verhandelt wird zum ersten Mal am 17.Dezwember in München. Die Friedenspflicht endet am 1.März. Bis dahin hoffen die Metall und Elektroarbeitgeber einen Tarifvertag unterschreiben zu können.