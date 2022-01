Tarifjahr 2022: Was auf Beschäftigte im neuen Jahr zukommt

Die Prognosen sind unterschiedlich. Noch weiß es keiner so genau, wie sehr die Preise im neuen Jahr steigen werden und was das für die Inflation bedeutet. Im neuen Jahr laufen aber auch für mehr als zehn Millionen Beschäftigte die Tarifverträge aus, neue Konditionen müssen verhandelt werden.

Beschäftigte sind zuversichtlich

Zumindest die Beschäftigten gehen davon aus, dass sie, anders als im vergangenen Jahr bei den Reallöhnen keinen Verlust erleiden müssen. Die Gewerkschaften könnten versuchen, mehr zu fordern, um den Preisanstieg auszugleichen. Manch eine hat das schon durchblicken lassen. Das aber könnte negative Folgen für die Preise haben.

Gefahr der Lohn-Preis-Spirale

Die Folge wäre eine gefürchtete Lohn-Preis-Spirale: wenn Firmen höhere Einkommen zahlen müssen, könnten sie das an die Kunden weitergeben. Die Preise steigen noch mehr. Die Gefahr sehen viele Experten bisher noch nicht. Gewerkschaften fordern viel, aber immer auch mit Blick auf das, was am Ende durchsetzbar ist. Gut organisiert sind sie aber in vielen Branchen nicht mehr.

Problem Fachkräftemangel

Die Arbeitgeber wiederum drückt ein anderes Problem: Sie brauchen Fachkräfte und die wollen gut bezahlt werden. Vor allem in der Metall- und Elektroindustrie wird das im Herbst zum Start der Tarifrunde ein Thema sein. Den Auftakt im neuen Jahr setzen die Versicherungsbranche, die Druckindustrie und im Frühjahr dann die chemische Industrie. In der ein oder anderen Branche sind Warnstreiks nicht ausgeschlossen. Die Tarifrunde bei Bund und Kommunen Ende des Jahres könnte da noch Überraschungen mit sich bringen.