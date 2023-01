Tarifgespräche abgebrochen: Warnstreiks bei Post auch in Bayern

Bei der Post kommt es zu ersten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde für 160.000 Beschäftigte in Deutschland. Laut Informationen des BR wurden die Tarifgespräche abgebrochen und vertagt.

Man will nicht klein starten, sondern Warnstreiks in allen Bereichen: die Gewerkschaft Verdi zeigt sich im Tarifkonflikt kämpferisch. Zum Auftakt sind ab heute Brief- und Paketzentren und auch die Zustellung betroffen. Unter anderem kommt es zu Aktionen in Nürnberg und München. Weitere Standorte will die Gewerkschaft noch nicht verraten. Der Arbeitgeber würde jetzt schon gegensteuern.

Rund 10.000 Tarifkräfte in Bayern zum Streik aufgerufen

In Bayern sind rund 30.000 Menschen bei der Deutschen Post beschäftigt. Ein Drittel davon sind Tarifkräfte – sie sind die nächsten Tage in allen sechs Niederlassungen dazu aufgerufen, die Streikwesten anzuziehen. Da auch in anderen Bundesländern gestreikt wird, dürften viele Briefe und Pakete nicht zugestellt werden.

Außerdem droht die Gewerkschaft, dass bis zur nächsten Verhandlung am 8. Februar weitere Warnstreiks geplant seien. Die kleinere Fachgewerkschaft DPVKOM hatte schon während der vergangenen Tage zu Aktionen in einigen Städten aufgerufen.

Hohe Forderung auf dem Tisch

Verdi verteidigt die Forderung von 15 Prozent. Angesichts der Inflationsrate und dem Gewinn des weltweiten Konzerns in den beiden Vorjahren sei das notwendig, gerecht und machbar. Das bewertet die Post anders. Der Gewinn würde vor allem im Ausland erwirtschaftet. In Deutschland gäbe es im Briefgeschäft inzwischen Probleme. Die hat die Post aber auch mit dem Personal: Es fehlen Kräfte.

Beamte ohne Streikrecht

Eine Personengruppe darf bei den Aktionen nicht mitmachen: Die rund 22.000 Beamtinnen und Beamten, die immer noch für das privatisierte Unternehmen tätig sind. Die Post ist ihr Dienstherr – bezahlt aber werden sie wie andere Staatsdiener beim Bund. Die Besoldung wird per Gesetz festgelegt. Allerdings gibt es Ausnahmen für die Post.

Wie bei Tarifkräften gilt die 38,5 und nicht die 40-Stunden-Woche und die Beamten erhalten eine sogenannte Postzulage. Da der Konzern laut einem Urteil nur für die Grundversorgung aufkommen muss - also nicht für das Urlaubs- und Weihnachtsgeld - würden die verbeamteten Kräfte beim Konzern fünf Prozent weniger bekommen als Bundesbeamte.

Die Postzulage gleicht das aus. Sie muss aber immer wieder verlängert werden. Das fordert die Gewerkschaft deshalb auch jetzt wieder. Allerdings hat die Postzulage sozusagen ein Verfallsdatum: in etwa 15 bis 20 Jahren geht die letzte verbeamtete Kraft im Konzern in Pension.