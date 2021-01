Tarifgespräche 2021: Wer setzt sich in Corona-Zeiten durch?

Gibt es überhaupt etwas zu verteilen in der Tarifrunde 2021? Diese Frage dürfte gerade heuer oft zu Streit führen am Verhandlungstisch - und zwar vor allem in den Branchen, die zu den Verlierern in der Pandemie zählen. Zu denen gehört auch die Metall- und Elektroindustrie.

Mitte Dezember trafen sich die Tarifparteien für Bayern zum ersten Mal, Mitte Januar wird weiterverhandelt. Es geht um ein Einkommensplus für mehr als 840.000 Beschäftigte, aber auch um sichere Arbeitsplätze und ein Zukunftskonzept für die Firmen im digitalen Umbau.

Schwierige Tarifgespräche im Einzelhandel

Im Frühjahr startet dann auch die Tarifrunde für Verkäuferinnen, Kassierer oder Fahrkräfte im Einzelhandel. Die Branche ist unterschiedlich aufgestellt: Wer Lebensmittel anbietet, darf weiterhin verkaufen und verdient nicht schlecht. Andere dagegen können zurzeit wegen des erneuten Lockdown nicht öffnen und sind auf den online-Handel angewiesen, um wenigstens noch etwas Umsatz zu machen. Hier ein einheitliches Lohnplus durchzusetzen dürfte für die Gewerkschaft nicht leicht werden.

Sommer: Tarifgespräche am Bau und im öffentlichen Dienst

Anfang des Sommers stehen die Tarifgespräche für die Kräfte auf den Baustellen an – eine Branche, der das Virus eher weniger die Geschäfte verdarb. Denn gebaut wird angesichts niedriger Zinsen für Kredite nach wie vor. Nur der Staat dürfte das eine oder andere Projekt angesichts leerer Kassen überdenken. Dort laufen die Einkommenstarife für Beschäftigte der Länder aus, auch das unter dem Vorzeichen hoher Verschuldung.

Für Fahrgäste hat die Lokomotivführer-Gewerkschaft GDL schon eine Botschaft verbreitet: Sollte die Bahn nicht bereit sein über ein Einkommensplus mit ihr zu verhandeln, dann könnte es im März zu Warnstreiks kommen.