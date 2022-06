Tarifforderung: Das will die IG Metall in Bayern

Die Preise steigen – das schraubt die Erwartungen auf kräftige Lohn- und Gehaltserhöhungen nach oben. Auf rund 850.000 Beschäftigte kommt die Metall- und Elektroindustrie in Bayern. Für die, die sich auf einen Tarifvertrag berufen können, will die bayerische Gewerkschaft heute eine konkrete Forderung beschließen – so wie in anderen Bezirken auch. Endgültig entscheidet dann der Bundesvorstand in Frankfurt am 11. Juli. Klar dürfte sein, dass sich die bayerische Tarifkommission nicht mit einer Einmalzahlung zufriedengeben wird. Das Tarifgitter, so die Gewerkschaft, müsse angehoben werden. Zuletzt geschah das 2018.

Unterschiedliche Ansichten zu Forderungen nach mehr Geld

Sieben bis acht Prozent hält der Chef der IG Metall in Bayern trotz der Folgen des Krieges in der Ukraine für verkraftbar.

"Viele Unternehmen haben satte Gewinne. Insofern glaube ich, wir werden eher an der oberen Kante liegen. Aber die Entscheidung trifft die Tarifkommission." Johann Horn, IG Metall Bayern

Die Metallarbeitgeber in Bayern haben auch schon ein Signal Richtung Gewerkschaft ausgesandt. Sie halten sieben bis acht Prozent angesichts der Probleme in vielen Betrieben für alles andere als angebracht. Verhandelt wird im Herbst.