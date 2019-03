Die rund eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen in diesem und den beiden kommenden Jahren acht Prozent mehr Lohn. Neue Streiks etwa in Kitas und Schulen sind damit erst einmal vom Tisch.

Nach stundenlangen Verhandlungen einigten sich Arbeitgeber, Beamtenbund und Gewerkschaften am späten Samstagabend auf eine stufenweise Anhebung der Gehälter bei einer überraschend langen Laufzeit von 33 Monaten. Der Mindestanstieg soll bei 240 Euro liegen. Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft Verdi gab am frühen Sonntag grünes Licht für den Abschluss, wie eine Sprecherin mitteilte. Von den Anhebungen profitieren nach den Worten von Verdi-Chef Frank Bsirske insbesondere jene mit unteren und mittleren Einkommen.

Füracker: "Bürger werden nicht durch Streiks belastet"

Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) begrüßt das Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst.

"Mit dem Tarifabschluss gibt es nicht nur Rechtssicherheit für die Beschäftigten, auch die Bürgerinnen und Bürger werden nicht durch Streiks belastet." Albert Füracker (CSU), Finanzminister von Bayern

Die Staatsregierung werde das Ergebnis des Tarifabschlusses "zeitgleich und systemgerecht auf die Beamtinnen und Beamten übertragen", kündigt Füracker an.

Norbert Flach, der zuständige Tarifexperte von Verdi Bayern und stellvertretende bayerische Vorsitzende erklärte gegenüber dem BR, dass die Einigung für die rund 100.000 Beschäftigten in Bayern viel erreiche. Vor allem Pflegekräfte profitierten davon. Desweiteren helfe der Abschluss vor allem in den "teuren Ballungsräumen München und Nürnberg dem vorhandenen Personalmangel zu begegnen", so Flach. Wichtig sei es nun das Tarifergebnis per Gesetz schnell auf den Weg zu bringen.

Öffentliche Dienst soll attraktiver werden

Die Tarifübertragung ist aus Sicht des bayerischen Finanzministers auch ein klares Signal für die Beamtinnen und Beamten, dass "ihre Leistung von der Bayerischen Staatsregierung hoch geschätzt und vor allem angemessen entlohnt" wird, so Füracker weiter. Nach seinen Angaben verdienen bayerische Beamtinnen und Beamte weiterhin deutlich mehr als die Kollegen in anderen Ländern.

Kosten im bayerischen Haushalt bereits berücksichtigt

Die Kosten für den Tarifabschluss und die entsprechende Besoldungsanpassung seien im Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt 2019/ 2020 bereits berücksichtigt. "Wir haben ausreichend vorgesorgt und das Geld schon im Haushalt eingeplant", so Füracker. Die Bezüge der Versorgungsempfänger werden ebenfalls entsprechend des Tariferabschlusses erhöht.

Das Finanzministerium werde der Bayerischen Staatsregierung und dem Bayerischen Landtag schnellstmöglich einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Bezügeanpassung vorlegen.

Einstieg in öffentlichen Dienst soll attraktiver werden

Mit dem Tarifabschluss zeigten sich sowohl Arbeitgeber als auch Beamtenbund und Gewerkschaften zufrieden. Der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL), Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), wies unter anderem darauf hin, dass Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsberufen eine deutliche Anhebung bekommen. Ebenso würden die Auszubildenden aufgewertet. Gerade für junge Leute soll der Einstieg in den öffentlichen Dienst der Länder attraktiver werden.

Kollatz sagte weiter, die Länder stünden mit den sieben Milliarden Euro über die 33 Monate zwar vor einem finanziellen Kraftakt. Die lange Laufzeit gebe aber Planungssicherheit. Und die Beschäftigten würden so an der guten Wirtschaftsentwicklung der vergangenen Jahre teilhaben können. Die Forderungen der Gewerkschaften hätten wesentlich höher gelegen, fügte er hinzu.

Bsirske: "Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann."

Verdi-Chef Frank Bsirske sprach von einem der besten Abschlüsse mit den Ländern seit Jahren. Es sei ein guter Tag für die Beschäftigten gewesen und ein guter Tag für die Bürger, weil unter anderem Mitarbeiter in Krankenhäusern, Feuerwehren und Rettungsdienste mehr Geld bekämen. Mit dem Abschluss werde die Attraktivität des öffentlichen Dienstes weiter verbessert. Bsirske sprach von einer "spektakulären Attraktivitätsverbesserung" für manche Berufsgruppen, insbesondere in der Krankenpflege. Es sei "ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann".