Tarifeinigung für Gebäudereiniger

In drei Schritten auf zwölf Euro

12 Euro pro Stunde hat die Gewerkschaft jetzt am Verhandlungstisch durchgesetzt. Allerdings nicht wie gefordert in einem Schritt und einem Jahr. Der Lohn in der untersten Lohngruppe steigt in drei Schritten auf die 12 Euro. Die werden ab 2023 überwiesen. Das ist der Kompromiss, den die Gewerkschaft trotzdem als kräftiges Plus und großen Schritt heraus aus dem Niedriglohnsektor bezeichnet. Zugute kommt das den meisten Reinigungskräften. Denn über 70 Prozent sind in dieser untersten Stufe eingruppiert. Mehr Geld gibt es aber auch für gelernte Kräfte wie die Glas- und Fassadenreiniger.

Forderung nach Weihnachtsgeld nicht durchgesetzt

Die Arbeitgeber zeigen sich nach Unterschrift unter den Tarifvertrag letzte Nacht nicht ganz so glücklich. Für sie ist das Werk ein Tarifabschluss der Vernunft in auch für ihre Branche harten Zeiten. Bei weitem nicht alle Firmen würden als Gewinner in der Pandemie dastehen. Genau darüber hatten beide Seiten lange gestritten. Die Branchenlage bewerteten sie unterschiedlich. Immerhin gäbe es mit dem Abschluss jetzt Planungssicherheit für die Betriebe– so der Bundesinnungsverband. Das Plus sei mehr als ein Applaus für die Mitarbeiter in der Pandemie. Eines allerdings haben sie erfolgreich abgewehrt: die Forderung der IG BAU nach einem Weihnachtsgeld so wie es in vielen anderen Branchen gezahlt wird.

Bundesarbeitsminister muss noch unterschreiben

Nun hat noch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine Unterschrift zu leisten: er muss die unterste Lohngruppe für allgemeinverbindlich erklären, damit sich auch Reinigungsfirmen ohne Tarifbindung daran halten müssen.