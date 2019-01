Tarifeinigung beim Sicherheitspersonal - keine Flughafenstreiks

Flugpassagiere müssen vorerst nicht mehr mit Streiks des Sicherheitspersonals rechnen. Der Arbeitgeberverband BDLS und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das hat die Gewerkschaft nach stundenlangen Verhandlungen heute früh mitgeteilt.

Mehr Geld in drei Stufen

Nach Angaben des Verhandlungsführers der Arbeitgeberseite, Rainer Friebertshäuser, sieht die Einigung über die nächsten drei Jahre Erhöhungen von jährlich 3,5 bis knapp 9,8 Prozent vor. Betroffen sind rund 23.000 Beschäftigte in der Branche.

Verdi und die Gewerkschaft DBB Beamtenbund und Tarifunion hatten einen Stundenlohn von 20 Euro gefordert - unabhängig von Region und Tätigkeit. Außerdem wollten sie die bisherigen regionalen Vereinbarungen auf eine bundesweit geltende Regelung umstellen.

In den Tarifverhandlungen ging es um drei Berufsgruppen mit unterschiedlichen Aufgaben an den Flughäfen. Die eine Gruppe kontrolliert Passagiere und deren Gepäck, die zweite Zugänge und Zufahrten an den Flughäfen und die dritte Fracht, Post und Catering für die Flugzeuge.

Bedenkfrist bis zum 18. Februar

Gewerkschaften und Arbeitgeber haben noch eine Bedenkfrist bis zum 18. Februar vereinbart - erst danach ist die Einigung endgültig unter Dach und Fach.

Verdi hatte Mitte Januar die großen Airports mit Warnstreiks lahmgelegt. Hunderte Flüge fielen aus, schätzungsweise 200.000 Passagiere konnten allein am 15. Januar ihre Reise nicht antreten.