Tarifeinigung bei der Bahn steht

3,3 Prozent mehr Lohn in zwei Stufen bei einer Laufzeit von 32 Monaten. Darauf haben sich Deutsche Bahn und Lockführergewerkschaft GDL am Donnerstag geeinigt. Zum 1. Dezember 2021 steigen die Bezüge zunächst um 1,5 Prozent, dann am 1. März 2023 um weitere 1,8 Prozent, wie beide Seiten mitteilten. Hinzu kommen zwei Corona-Prämien: Am 1. Dezember erhalten die Beschäftigten je nach Lohngruppe eine Prämie von bis zu 600 Euro. Am 1. März 2022 soll eine weitere Zahlung von einheitlich 400 Euro fließen.

Umstrukturierung betrieblicher Altersvorsorge

Die geplante Umstrukturierung der betrieblichen Altersvorsorge wurde von der GDL akzeptiert. Bisher gab es ein System der Zusatzrente. Dieses werde ab 2022 nur für Bestands-Mitarbeiter fortgesetzt, hieß es.

Tarifvertrag auch für Werkstätten und Verwaltung

Neuerungen gibt es auch für Mitarbeitende in Werkstätten und in der Verwaltung. Zum ersten Mal schließt die GDL auch für diese Gruppen Tarifverträge. Bislang ging es nur um Zugpersonal. Die Regelung gilt jedoch nicht für die Infrastruktur.

Vermittlung von politischer Seite

Zuletzt war in dem Tarifkonflikt auch von politischer Seite vermittelt worden: Die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU) versuchten eine Lösung herbei zu führen.

Lob von Verkehrsminister Andreas Scheuer

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer begrüßt die Einigung im Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL. Das Ergebnis stehe und sei eine «Erleichterung für Millionen Bahnkunden und auch für die deutsche Wirtschaft», sagte der CSU-Politiker am Donnerstag. Scheuer lobte auch die Bemühungen von Günther und Weil: "Entscheidend war ein Ergebnis und da danke ich allen Seiten", sagte er. "Das ist für die Fahrgäste und für die Lieferketten im Güterverkehr ein wichtiges Signal für Deutschland." Mit Blick auf die Tarifautonomie sagte Scheuer: "Ich habe mich nicht eingemischt, aber ich habe mich gekümmert.

Einigung nach Drohung mit weiteren Streiks

Die GDL hatte ihren dritten und bisher längsten Streik in dieser Tarifrunde am Dienstag vergangener Woche beendet, nachdem die Bahn den Lokführern am Wochenende entgegengekommen war. Vorangegangen war die Drohung der Gewerkschaft, Anfang dieser Woche mit der Vorbereitung des nächsten Arbeitskampfes zu beginnen, sollte das Konzernmanagement bis dahin kein verbessertes Angebot vorlegen.