Tarifdurchbruch im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen

Nach langen Verhandlungen hat am Mittag die Spitzengruppe von Arbeitgebern und Gewerkschaften eine Einigung im Tarifstreit bekanntgegeben. Die Einkommen der rund 2,3 Millionen Tarifkräfte sollen ab 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro und ab 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent steigen.

Einmalzahlung nach Einkommensgruppe

Für die Monate September 2020 bis März 2021 gibt es eine Einmalzahlung zwischen 600 Euro in den unteren, 400 in den mittleren und 300 Euro in den oberen Einkommensgruppen. Die Vergütungen der Auszubildenden werden zeitgleich um 25 Euro angehoben nach einer Einmalzahlung von 225 Euro. Die Laufzeit geht bis Ende 2022.

Zulagen in der Pflege steigen

In der Pflege steigen unter anderem Zulagen und beim Einsatz am Samstag gibt es einen Zuschlag von 20 Prozent. Auf die Beamten des Bundes soll das Ergebnis per Gesetz übertragen werden.

Tarifvertrag gilt nicht für ÖPNV in Bayern - Streiks am Montag

Der Tarifvertrag gilt nicht für den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern. Dort gibt es einen eigenständigen Tarifvertrag. Für Morgen hat verdi zu Warnstreiks in zwölf Städten aufgerufen darunter in den Ballungsräumen München und Nürnberg.

Verhandlungen mit Arbeitgeberverband in Bayern

Kommenden Freitag verhandeln die Gewerkschaften Verdi und die Tarifunion des Beamtenbundes dann wieder mit dem kommunalen Arbeitgeberverband in Bayern. Die Gewerkschaften fordern höhere Einkommen, kürzere Arbeitszeiten und bessere Arbeitsbedingungen.