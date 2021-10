Ende der Hängepartie: Tarifabschluss im bayerischen Einzelhandel

Bereits seit Mai läuft die Tarifrunde im bayerischen Einzel- und Versandhandel mit seinen rund 330.000 Beschäftigten. In der jetzt fünften Runde in München einigten sich die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Bayern schließlich. Es gibt mehr Geld – die Tarifverträge werden aber nicht für allgemeinverbindlich erklärt.

Pilotabschluss des hessischen Einzelhandels wird übernommen

Sie folgten der Vorlage, die auf dem Verhandlungstisch lag. Die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband Bayern orientieren sich in ihrem Abschluss an dem, was die Kolleginnen und Kollegen vor kurzem in Hessen vereinbart hatten – mit leichten Varianten im Bezirk Bayern.

Die Mitarbeiter im Einzelhandel bekommen drei Prozent mehr Lohn - und zwar rückwirkend zum 1. September. Das aber ist gedeckelt. Wer mehr verdient als eine Verkäuferin im letzten Berufsjahr, also mehr als 2.708 Euro, bei dem werden die drei Prozent nicht voll umgesetzt. Er oder sie erhält maximal 81,24 Euro im Monat mehr. Das vereinbaren Gewerkschafen häufig, um den Abstand zwischen den unteren und den oberen Lohngruppen nicht zu groß werden zu lassen.

Im nächsten Jahr dann gibt es ab April noch einmal 1,7 Prozent – allerdings dann für alle und nicht nach oben gedeckelt. Auch die Auszubildenden können sich über ein Plus freuen. Für sie gibt es heuer und im nächsten Jahr 30 Euro mehr im Monat.

Keine extra Pandemie-Regelung für die Unternehmen

Was den Arbeitgebern nicht gelang, ist eine spezielle Regelung durchzusetzen für Firmen, die von der Pandemie besonders getroffen wurden. Die Gewerkschaft sieht nicht ein, warum die Mitarbeiter für diese Folgen bezahlen sollen. Verdi verweist auf schon bestehende Regelungen für Betriebe in Not.

Dafür scheiterte die Forderung der Gewerkschaft, die Einkommen durch das Arbeitsministerium für allgemeinverbindlich erklären zu lassen, am Veto der Arbeitgeber. Dann hätten sich auch nicht tarifgebundene Firmen daranhalten müssen. Zurzeit werden nur 40 Prozent der Beschäftigten im bayerischen Einzelhandel nach Tarif bezahlt.

Reaktionen auf den Tarifabschluss im Einzelhandel

Bei Melanie Eykmann, Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, ist der Abschluss kein Grund zum Jubeln. "Ein maßvoller Tarifabschluss sieht anders aus. Bis zuletzt haben wir für einen ausgewogenen und für alle Branchen verkraftbaren Tarifabschluss gekämpft." Sie verweist auf die Warnstreiks der Gewerkschaft, die die Arbeitgeber zu diesem für viele Unternehmen schwer verkraftbaren Abschluss gezwungen hätten.

Laut Verdi kam es seit Mai zu 1.500 Aktionen in über 120 Betrieben. Ihr Verhandlungsführer Hubert Thiermeyer sieht die als Erfolg. "Höhere Tarifeinkommen sind für die Beschäftigten immer auch ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung für die geleistete Arbeit und ein wichtiger Schritt im Kampf gegen Altersarmut."

Der heute vereinbarte Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.