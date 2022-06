Tankrabatt: Wann kommt das Geld bei den Autofahrern an?

Die Hoffnung auf finanzielle Entlastung für die Autofahrer war groß, der sogenannte Tankrabatt sollte den stark steigenden Spritpreisen Einhalt gebieten. Das habe aber laut ADAC nicht so funktioniert, wie erwartet. Seit der Steuersenkung zum 1. Juni seien die Spritpreise nach einem spürbaren Rückgang täglich wieder gestiegen. Zwar zahlen die Kunden an der Zapfsäule etwas weniger, aber bei weitem nicht so wenig, wie sie müssten, würde die Steuersenkung eins zu eins bei ihnen ankommen.

Tankrabatt schlägt nur teilweise durch

Wer derzeit Super E10 tankt, zahlt zwar etwa 20 Cent weniger pro Liter - der Tankrabatt schlägt durch, aber das Resultat entspricht bei weitem nicht den Erwartungen: Laut ADAC sollte das Benzin nicht nur 20, sondern sogar 35 Cent günstiger sein. Katharina Lucá vom ADAC kritisiert: "Also leider funktioniert es noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben."

Mineralölkonzerne in der Pflicht

Der ADAC habe laut Lucá nun die Mineralölkonzerne aufgefordert, die Steuersenkung eins zu eins an die Verbraucher weiterzugeben, bislang ohne Erfolg. "Da sind wir im Moment noch nicht. Wir haben aber noch Hoffnung, dass da jetzt noch was passiert. Und dass es sich doch in die richtige Richtung entwickelt." Doch ob die Mineralölkonzerne da mitspielen, ist fraglich.

Unmut bei der Bundesregierung

Dass der Rabatt auch eine Woche nach seiner Einführung nicht voll beim Verbraucher ankommt, sorgt bei der Bundesregierung für Unmut. Das Bundeskartellamt will deshalb den Ölkonzernen genau auf die Finger schauen. Der Präsidenten der Kartellbehörde, Andreas Mundt sagte zu dem Preisanstieg von fünf bis sechs Cent über Pfingsten, dass man das im Moment ganz nüchtern konstatieren müsse. Aber seine Behörde werde dafür sorgen, "dass die Mineralölkonzerne jetzt wenigstens ihre Preispolitik unter dem Brennglas des Bundeskartellamtes machen."

Bundeskartellamt leitet Untersuchungen ein

Im Genauen geht es dabei um eine Untersuchung auf der Raffinerie- und der Großhandelsebene. Diese sei von seiner Behörde eingeleitet, so Mundt. Dabei verwies er auch auf die Möglichkeiten die Mineralölkonzerne zu belangen: "Wenn wir tatsächlich Absprachen finden sollten in diesem Bereich, dann gilt für die Mineralölbranche dasselbe wie für alle anderen Branchen, dann könnten wir natürlich auch sehr hohe Bußgelder verhängen." Aber: obwohl sich die Behörde in den letzten Jahren intensiv mit der Branche beschäftigt hat: Hinweise auf Absprachen konnte sie bislang noch nicht finden.