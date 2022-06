Tankrabatt und 9-Euro-Ticket dämpfen Inflation im Juni

Ohne staatliche verordnete Tankrabatte und das 9-Euro-Ticket im Bahnverkehr wäre die Inflationsrate auch im Juni wohl erneut weitergestiegen. Nun jedoch hat sich der Preisauftrieb etwas verlangsamt.

Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 7,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Mai war die Teuerungsrate mit 7,9 Prozent so hoch ausgefallen wie seit dem Winter 1973/74 nicht mehr, im April betrug sie 7,4 Prozent.

Energie und Nahrungsmittel deutlich teurer

Besonders deutlich verteuerten sich auch im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat den vorläufigen Daten zufolge Energie (plus 38,0 Prozent) und Nahrungsmittel (plus 12,7 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat Mai waren Fahrkarten für den Nahverkehr sowie teilweise auch Kraftstoffe nach Angaben der Statistikämter einzelner Bundesländer aber günstiger.

Die staatlichen Entlastungen dürften auch in den Sommermonaten den Preisdruck dämpfen. Allerdings werde die Inflationsrate nach deren Auslaufen im September wieder nach oben schnellen, weil dann Tanken und Nahverkehr wieder teurer werden, warnen Experten.

Höhere Inflationsrate in Bayern

Stärker als im Bundesdurchschnitt fiel die Teuerung in Bayern aus, wo es auch im Juni immer noch 7,9 Prozent waren. Das könnte mit den höheren Preisen im Tourismus zusammenhängen, der in Bayern wichtiger ist als in anderen Bundesländern.

Generell macht das Statistische Bundesamt auch die Lieferketten, die wegen Corona zum Teil unterbrochen sind, für die hohe Inflation verantwortlich.

Nach europäischer Messung 8,2 Prozent in Deutschland

Noch wesentlicher stärker fällt der Preisauftrieb nach der europäischen Messmethode des Harmonisierten Verbraucherpreisindex aus, wie ihn EZB und Bundesbank benutzen. Nach ihm betrug die Inflationsrate in Deutschland im Juni 8,2 Prozent.

Das ist höher als im Durchschnitt der Euroländer, weil gerade die Energiepreise wegen der Gas-Krise bei uns besonders stark nach oben gingen.

Experten rechneten mit höherem Preisanstieg

Die meisten befragten Experten hatten eher mit einer weiteren Zunahme der Inflation in Deutschland gerechnet angesichts der drohenden Gasknappheit und der immer noch hohen Ölpreise. Ihre Erwartungen lagen bei 8,0 Prozent für Juni. Fritzi Köhler-Geib von der KfW Bankengruppe sagt weitere Anstiege voraus wegen der generell hohen Vorkosten für die Unternehmen: "Die Erzeugerpreise sind im Mai mit 33,6 Prozent vergleichen zum Vorjahr auf einen neuen historischen Höchststand geklettert. Es ist nach wie vor Dampf auf dem Kessel."

Juni war nur Atempause – danach dürfte Preisanstieg wieder zunehmen

Auch Michael Heise, Chefvolkswirt von HQ TRUST erwartet, dass es im zweiten Halbjahr wieder nach oben geht mit der Inflation. Es sei eine kleine Erleichterung für die Verbraucher, dass der Juni gegenüber dem Vormonat keinen weiteren Kaufkraftverluste brachte, so Heise: "Allerdings handelt es sich wohl eher um eine Atempause und nicht um einen Wendepunkt in der Inflation." Der Höhepunkt dürfte eher im September erreicht werden. Auch Jörg Krämer, der Chefökonom der Commerzbank, sieht keinen Grund zur Entwarnung. Der Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket seien im Juni Sonderfaktoren gewesen, deren Wirkung wohl schnell wieder verpuffen wird.

Was vielmehr zählt, ist die Fortsetzung des Ukraine-Kriegs und die zunehmenden politischen Spannungen zwischen Nato-Staaten und Russland, der damit verbundene Kampf um die Energieversorgung, vor allem beim Gas. Beim Erdgas wiederum rechnen Energieexperten vor allem im Oktober mit einer kritischen Entwicklung, wenn die Speicher bis dahin nicht voll sind und die für das Erdgas entscheidende Heizperiode beginnt.