BR24live: Tankrabatt-Ende - Diese Spartipps sind umso wichtiger

Schnell nochmal volltanken – das haben sich in den letzten Tagen sicher viele Autofahrerinnen und Autofahrer gedacht. Der Endspurt vor dem Auslaufen des Tankrabatts macht sich schon länger bemerkbar. Doch wie sinnvoll ist das?

Im BR24live heute um 17 Uhr gibt die ADAC-Expertin Katrin van Randenborgh wichtige Tipps für die kommenden Tage.

Unser Wirtschaftsexperte Sebastian Hanisch fasst außerdem zusammen, was der Tankrabatt nun wirklich gebracht und wer konkret davon profitiert hat.

Preisschock zum Ende des Tankrabatts?

In den vergangenen Wochen lag der Preis für Super-Benzin im Mittel bei 1,77 Euro. Bei Diesel bei 1,97 Euro. Schon jetzt sind die Spritkosten wieder deutlich höher geklettert.

Ob es tatsächlich bereits am Tag nach dem Auslaufen des Tankrabatts zum Preisschock kommt? Noch haben die Tankstellen günstigeres Benzin auf Lager und werden das wohl auch noch billiger verkaufen.

Mehrere Gründe für steigende Spritpreise

Gestiegene Großhandelspreise, knappe Kapazitäten der Raffinerien und Probleme in der Binnenschifffahrt – all das wird wohl für steigende Preise im September sorgen. Laut ADAC sind die Preisunterschiede innerhalb Deutschlands sogar deutlich höher als sonst. Grund dafür: Das Niedrigwasser in den Flüssen sorgt für höhere Transportkosten. Spartipps werden also in den nächsten Wochen umso wichtiger.