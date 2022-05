Tankrabatt tritt morgen in Kraft: Das müssen Sie wissen

So mancher Autofahrer steht in den Startlöchern. Ab dem 1. Juni sollen die Preise an den Zapfsäulen purzeln, so zumindest die Idee der Regierung. Sie will Autofahrer drei Monate lang entlasten und senkt für diesen Zeitraum die Energiesteuer.

Autofahrer sollen beim Liter E10 insgesamt 35,2 Cent (30 Cent Senkung der Energiesteuer plus 5 Cent Ersparnis bei der Mehrwertsteuer) und beim Liter Diesel um 16,7 Cent (davon 3 Cent Ersparnis bei der Mehrwertsteuer) sparen. Gesamtersparnis für Verbraucher rund drei Milliarden Euro. So zumindest hat es sich das Bundesfinanzministerium ausgerechnet. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Was kommt die Ersparnis wirklich bei den Autofahrern an?

Der ADAC hat darauf hingewiesen, dass die Mineralölkonzerne selbst entscheiden, wieviel sie von der Steuerersparnis an die Autofahrer weitergeben. Gesetzlich verpflichtet, den Rabatt weiterzugeben, sind sie nicht, so der Verband.

Sowohl Benzin als auch Diesel hätten sich ADAC-Angaben zufolge im Vergleich zur vergangenen Woche um mehrere Cent verteuert. Auch Tankstellenbetreiber Hans Ritz von der freien Tankstelle Faistenhaar südlich von München hat das mit Sorge beobachtet: Seit vergangener Woche Donnerstag seien die Preise sprunghaft gestiegen, so Ritz.

"Meiner Meinung nach versuchen die Mineralölkonzerne das aktuelle Preisniveau zu erhalten, um den Preisabschlag abzufedern." Die Ersparnis komme am Ende nicht bei den Endkunden oder bei den Tankstellen an. "Die Konzerne nutzen die Lage und die Kriegssituation voll aus", bemängelt Ritz. Er bekomme von Lieferanten gesagt, er solle froh sein, wenn er überhaupt Ware bekommt.

Auch der Autoclub Europa (ACE) sagt voraus, dass es einige Tage dauern könnte, bis die Preise fallen. Denn die Nachfrage bestimmt den Preis. Kommt es zu einem Ansturm auf die Zapfsäulen wirke das kontraproduktiv auf die Preissenkung, und das Ganze falle noch mit den Pfingstferien zusammen, so der Verband.

Kommt es durch den Tankrabatt zum Ansturm auf die Zapfsäulen?

Der ADAC erwartet in den ersten Juni-Tagen einen größeren Andrang an den Tankstellen. In den Stoßzeiten müssten Autofahrer mit längeren Wartezeiten rechnen. In grenznahen Gebieten könnte der Andrang zusätzlich durch Autofahrer aus dem Ausland verstärkt werden, denn dann soll dem Verband zufolge Tanken in Deutschland günstiger als beispielsweise in Dänemark, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz sein.

Auch Tankstellenbetreiber Hans Ritz hatte zunächst mit einem Ansturm auf seine Tankstelle gerechnet, seine Meinung aber wieder geändert. Seine Stammkunden schauen morgens ins Internet. "Wenn sie sehen, dass die Preise sich nicht großartig verändern, kommen sie nicht."

Ihm zufolge dürfte der große Ansturm aus noch einem anderen Grund ausbleiben. Denn die Energiesteuer fällt nicht erst beim Tanken an, sondern bereits vorher, wenn der Lastwagen mit dem Sprit die Raffinerie verlässt und in Rechnung gestellt wird. "Das heißt, der Sprit am 1. Juni ist noch der, für den die alte Energiesteuer fällig wurde. Ich kann nicht günstiger hergeben, was ich teurer eingekauft habe", so Ritz. Er muss zunächst den "alten Sprit" abverkaufen. Das bestätigt der Tankstellenverband und prophezeit, dass die Spritpreissenkung nicht sofort am 1. Juni greifen wird.

Wie sollen sich Autofahrer verhalten?

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) selbst hatte vorausgesagt, dass es ein paar Tage dauern kann, bis der Tankrabatt beim Verbraucher ankommt. Für den Tag der Einführung rief er dazu auf, nicht gleich am 1. Juni mit leerem Tank zur Tankstelle zu fahren. Denn sonst sei Benzin auf einmal ein noch kostbareres Gut. "Dann haben wir die Preise gesenkt, aber in Wahrheit geht der Preise nach oben", so Habeck in einem Fernsehinterview.

Der ADAC stimmt dem zu. Um Chaos zu vermeiden, hatte der Autoclub empfohlen, vor dem 1. Juni vollzutanken. So könnten Schlangen und Engpässe vermieden werden. Am kommenden Wochenende dürfte sich der Andrang normalisiert haben.

Welche Rolle spielen die Mineralölkonzerne?

Wie sich die Mineralölkonzerne verhalten werden, ist die große Unbekannte. Der Hauptgeschäftsführer des Mineralölverbands "Fuels und Energie", Christian Küchen, sagt: "Wir gehen davon aus, dass die Energiesteuersenkung wegen des intensiven Wettbewerbs der Tankstellen weitergegeben wird." Allerdings gebe es für eine Steuersenkung in dieser Größenordnung keine Erfahrungswerte.

Erste Preiserhöhungen vor der Einführung des Tankrabatts dürften allerdings noch das Bundeskartellamt beschäftigen. Es ist darauf aufmerksam geworden, dass, obwohl die Rohölpreise wieder merklich gesunken waren, die Belastung bei Autofahrern beim Tanken nicht im selben Maße zurückging.

Deshalb wollen die Wettbewerbshüter den Mineralölsektor im Speziellen die Raffinerien und Großhandelsebene unter die Lupe nehmen. Ziel sei es, die Gründe für die jüngsten Markt- und Preisentwicklungen auszuleuchten, erklärte Bundeskartellamtschef Andreas Mundt.

Gleichzeitig appelliert ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand noch einmal an die Ölmultis. "Ich fordere Sie auf, die Spielräume für Entlastungen voll auszuschöpfen und an die Verbraucher weiterzugeben." Der Ölkonzern BP, zu dem auch die Aral-Tankstellen gehören, teilte mit, dass man erfahren sei im Umgang mit schwankender Nachfrage. Der Konzern Total schrieb, man habe die Logistik mobilisiert, um die Belieferung der Tankstellen zu gewährleisten.

Wie sind die Tankstellen vorbereitet?

Tankstellenbetreiber Hans Ritz aus Faistenhaar bleibt gelassen. Er lasse sich nicht verrückt machen und habe vor der Steuersenkung normal Sprit bestellt, um Engpässe zu vermeiden. Dann verkaufe er halt ein paar Tage noch das teurere Benzin. Besser, als nichts dazuhaben, fügt er hinzu und dass er gehört habe, dass es gerade am 1. Juni an den Raffinerien zu Lieferverzögerungen kommen könnte, weil so viele Lastwagen vorfahren. Wartezeiten bis zu zwölf Stunden an der Raffinerie wolle er vermeiden.

Der Grund: Einige seiner Kollegen hätten tatsächlich vor Inkrafttreten der Steuerentlastung weniger Benzin bestellt, um nicht auf teurerer Ware sitzenzubleiben. "Die haben aber auch Wachpersonal angeheuert, falls es zum Ansturm kommt", so Ritz. Er habe lediglich einen weiteren Mitarbeiter an seiner Tankstelle abgestellt. Er rät Autofahrern, einfach "cool zu bleiben.

Was tritt noch in Kraft?

Weitere Entlastungsmaßnahmen ab Juni beinhalten eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro für alle einkommenssteuerpflichtigen Erwerbstätigen sowie das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Die Hoffnung ist, dass viele Autofahrer das Auto stehen lassen und auf Bus und Bahn umsteigen und sich Engpässe auch so vermeiden lassen. Das geht allerdings nur in begrenztem Umfang.

Übrigens profitieren auch Erdgas (CNG/LNG) und Flüssiggas (LPG) vom Tankrabatt. Die Kosten für Erdgas sollen sich dem ADAC zufolge um 4,54 Euro pro MWh verringern und Flüssiggas soll um 238,94 Euro pro 1.000 kg günstiger werden.