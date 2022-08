Tankrabatt-Bilanz: Was hat er wirklich gebracht?

Den Tankrabatt fortzuführen, wäre ein falsches Signal, heißt es beim ADAC – zumal die Konzerne den Rabatt nicht in vollem Umfang weitergegeben hätten. Der Automobilclub hält den Sprit für ungerechtfertigt teuer. Die eingeschränkte Binnenschifffahrt und Engpässe bei den Raffinerien könnten nicht allein die Preise an den Zapfsäulen erklären.

ADAC: Bundeskartellamt soll Preise besser überwachen

Der ADAC hofft, dass das Bundeskartellamt hier stärker einschreitet. Für die nächsten Tage geht der Münchner Autoclub davon aus, dass das Tanken deutlich teurer wird. Doch nachdem die Tankstellenbetreiber bereits in den vergangenen Tagen die Preise heraufgesetzt hätten, werde es wohl nicht um den wegfallenden Tankrabatt von 35 Cent bei Benzin und 17 Cent bei Diesel nach oben gehen. Um die Bürger zu entlasten, fordert der ADAC, die Pendlerpauschale bereits ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent zu erhöhen. Bürger mit wenig Geld sollten wegen der teuren Energie insgesamt gezielt unterstützt werden.

9-Euro-Ticket als Maßnahme erfolgreicher als Tankrabatt?

Der ADAC sieht eine andere staatliche Maßnahme deutlich positiver als den Tankrabatt: das 9-Euro-Ticket. Der Club verweist auf eine Umfrage, wonach rund die Hälfte der Autobesitzer ein verbilligtes ÖPNV-Ticket gekauft hat. Für die Befragten sei aber weit wichtiger als ein subventionierter Preis, dass das Angebot im Öffentlichen Verkehr ausgeweitet wird und ein Fahrschein bundesweit gilt.

Hat der Tankrabatt die Menschen entlastet?

Laut Prof. Dr. Jonas Dovern vom Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat der Steuernachlass im Prinzip funktioniert. Doch die spürbaren Folgen für die Menschen blieben auch deswegen aus, weil von Mitte Mai bis Mitte Juni die Kraftstoffpreise sehr stark gestiegen sind. Die Öffentlichkeit orientierte sich an einem falschen Referenzwert, so die Vermutung des Experten Dovern. Insgesamt konnte der Experte einen mildernden Effekt des Tankrabatts auf den Preis an der Zapfsäule feststellen – doch der ging fast unter.

Seiner Meinung muss die Effizienz des Tankrabatts auf zwei verschiedene Arten analysiert werden: Auf der einen Seite war der Rabatt zwar effizient in dem Sinne, dass Steuergeld nicht bei Tankstellenbetreiber gelandet ist, sondern an die Menschen weitergegeben wurde. Doch auf der anderen Seite war er nicht unbedingt effektiv in dem Sinne, dass er die Haushalte allgemein entlastet hätte, die es nötig haben.

Tankrabatt belohnte Vielfahrer mit großen Autos

Das liege schon allein an der Verteilung. Denn der Rabatt wurde vor allem an die Menschen direkt verteilt, die viel Auto fahren und große Fahrzeuge nutzen. Die Haushalte mit kleinem Einkommen, kleinen Autos und kurzen Wegstrecken, die unter den Preisen leiden, sind weit weniger entlastet worden. Prof. Dr. Jonas Dovern von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg plädiert daher ähnlich wie der ADAC eher für eine höhere Pendlerpauschale, um auch Menschen mit niedrigeren Einkommen zu entlasten.

Warum die Analyse der Preiseffekte so schwierig ist

Warum sich viele Experten so schwertun, den genauen Effekt des Tankrabatts zu beziffern, liegt auch am stark gefallenen Eurokurs. So billig ist die europäische Gemeinschaftswährung schon lange nicht mehr gewesen. Im Juli ist der Euro erstmals seit Dezember 2002 wieder auf die Marke von einem Dollar abgerutscht. Der schwache Euro macht Importe von Gütern, die in Dollar gehandelt werden – so wie Öl – also tendenziell teurer.

Außerdem spielen noch viele weitere Faktoren bei der Preisbildung an der Zapfsäule eine Rolle. So gibt es derzeit zum Beispiel große Probleme in der Binnenschifffahrt, was die Preisunterschiede innerhalb Deutschlands höher als sonst ausfallen lässt. Das liegt am Niedrigwasser in den Flüssen, was hohe Transportkosten nach sich zieht.