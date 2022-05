Tankrabatt ab dem 1. Juni: Kartellamt will genau hinsehen

Am Mittwoch sinkt vorübergehend für drei Monate die Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Bei Diesel macht das, inklusive der Auswirkungen auf die Mehrwertsteuer, knapp 17 Cent pro Liter aus – bei Benzin gut 35 Cent. Das bedeutet allerdings nicht, dass das eins zu eins auch so an der Zapfsäule ankommen wird. Die Branche rechnet wegen der großen Nachfrage zum 1. Juni sogar mit steigenden Spritpreisen.

Erst Preisanstieg, dann "Scheinsenkung"?

Das Bundeskartellamt schaut den Unternehmen nach eigenen Angaben genauestens auf die Finger. Doch kein Unternehmen ist verpflichtet, die Steuersenkung auf Benzin und Diesel an seine Kunden weiterzugeben. Dazu könne sie auch das Bundeskartellamt nicht zwingen, so Behördenchef Andreas Mundt.

Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts ist sehr gespannt, was um den 1. Juni herum passiert. Das Bundeskartellamt beobachte im Moment sehr genau die tagesdurchschnittlichen Preise für Kraftstoffe. Bislang gebe es aber keine Anzeichen für prophylaktische Erhöhungen der Spritpreise, um sie dann öffentlichkeitswirksam wieder senken zu können.

Bundeskartellamt will "unangenehme Fragen" stellen

Andreas Mundt geht im Interview mit BR24 davon aus, dass die Unternehmen wissen, dass sie derzeit sehr genau vom Bundeskartellamt beobachtet werden und dass jede Preisveränderung im Moment absolut akribisch verfolgt wird. Und das schaffe ein gewisses Bewusstsein bei den Unternehmen. Man sei zumindest in der Lage, gegebenenfalls sehr unangenehme Fragen zu stellen. Fragen die auch im Rahmen der laufenden sogenannten "Sektoruntersuchung" Raffinerien und Spritgroßhandel gestellt werden können.