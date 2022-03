Benzinpreis auf Höhenflug: Was "Tanktouristen" beachten sollten

Es ist ein Rekord, auf den viele gut verzichten könnten: Nach Angaben des ADAC ist der Sprit in Deutschland so teuer wie noch nie. Erst war es nur der Diesel, jetzt ist es auch Superbenzin. Mittlerweile haben die Preise schon die Marke von zwei Euro je Liter deutlich überschritten.

Ein kleines Schlupfloch immerhin gibt es für alle, die in der Nähe der österreichischen und vor allem tschechischen Grenze wohnen: in Bayerns Nachbarländern sind die Spritpreise niedriger als bei uns, aufgrund niedrigerer Steuern. Einige Tankstellen stehen nicht umsonst schon seit Jahren direkt hinter der Grenze, wie am Übergang Walserberg an der Bundesstraße 91 in der Nähe von Bad Reichenhall.

Tanken im Nachbarland: Corona-Einreiseregeln beachten

Wer mal schnell zum Tanken ins Nachbarland will, muss wissen, dass trotz offener Grenzen bestimmte Corona-Einreiseregeln gelten. Seit Anfang des Monats gilt Österreich nicht mehr als Hochrisikogebiet. Allerdings gilt in Österreich bei der Einreise aus allen Staaten die 3-G-Regel. Nur Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bleiben von der Nachweispflicht ausgenommen.

Das gilt auch für den kleinen Grenzverkehr, also für Kurzaufenthalte von weniger als 24 Stunden, länger dürfte das Tanken eigentlich nicht dauern. Ähnliche Einschränkungen gibt es bei der Einreise nach Tschechien; den jeweils aktuellsten Stand finden Sie auf den Seiten des Auswärtigen Amts.

Kanister dürfen gefüllt werden - aber: Sicherheit geht vor

Natürlich sind die günstigen Spritpreise in einigen Nachbarländern verlockend, wem es allerdings nicht reicht, sein Fahrzeug voll zu tanken, darf zusätzlich Kanister befüllen. Doch zu viel ist auch nicht erlaubt. In Österreich und Tschechien darf man höchstens zehn Liter Sprit in einem Reservekanister in einem Privatfahrzeug transportieren. Darauf weist unter anderem der ADAC hin, allein schon aus Sicherheitsgründen. Ignoriere man diese Vorgaben, müsse man mit empfindlichen Bußgeldern rechnen, die von Land zu Land unterschiedlich hoch sein können, heißt es auf der Internetseite des Automobilclubs.

Wer trotzdem mehr mitnimmt, muss unter Umständen auch die in Deutschland fällige Mineralölsteuern nachzahlen, wenn er bei der Einreise vom Zoll erwischt wird. Aus einem EU-Mitgliedstaat dürfen in einem Privatfahrzeug neben der Tankfüllung maximal 20 Liter in einem extra Reservebehälter eingeführt werden. Der Zoll empfiehlt in dem Zusammenhang, die Tankbelege mitzuführen.

Nicht jeder Benzin-Kanister ist erlaubt

In Deutschland darf man zwar mehr Treibstoff in Privatfahrzeugen mitnehmen und zwar 60 Liter je Reservekanister, maximal 240 Liter. Allerdings müssen die Kanister der Reservekraftstoffkanister-Zulassung – kurz RKK – entsprechen. Das bedeutet, sie müssen dicht, fest verschließbar und bruchsicher sein. Natürlich müssen sie auch im Fahrzeug entsprechend gesichert werden.

Bei der Dekra weist man zudem daraufhin, dass die Kunststoffbehälter nicht älter als fünf Jahre sein sollten, weil sie mit der Zeit spröde werden. Eine Prägung auf den Behältern zeigt das Herstellungsdatum.

Verboten ist dagegen der Sprittransport in Wasserkanistern oder anderen ungeeigneten Flaschen und Gefäßen. Daneben muss man sich auch die Frage stellen, wo man den Kraftstoff dann Zuhause lagert. Auch hier ist nicht alles erlaubt. Hier sind unter anderem die Garagenverordnungen der Länder zu beachten.

Günstiger Sprit spart nicht unbedingt Kosten

Natürlich sind die hohen Spritpreise in Deutschland für viele ein Ärgernis, vor allem wenn sie diese mit den Preisen in Österreich und Tschechien vergleichen. In Österreich und Tschechien kostet ein Liter Diesel derzeit im Schnitt etwas über 1,44 Euro, ein Liter Super bleifrei 1,45 Euro. Das geht aus Aufzeichnungen des ADAC hervor. Ein ähnliches Preisniveau gibt es demnach auch in Tschechien.

Trotzdem lohnt sich nicht immer eine Fahrt über die Grenze, denn auch die Autofahrt kostet und zwar jeder Kilometer und je weiter weg die Tankstelle, umso teurer wird es. Dazu kommt der zeitliche Aufwand. Außer natürlich, man verbindet das Tanken mit einem touristischen Ausflug, Tanktourismus.